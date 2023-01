Zapraszamy na zajęcia Dziecięcej Akademii Tańca

Dziecięca Akademia Tańca - idealna propozycja dla Twojego dziecka! Styczeń to najlepszy czas na nowe wyzwania i aktywności. Mamy dla Was ofertę z Centrum Tańca Promyk. - wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mogą uczyć się u nas tańca towarzyskiego, nowoczesnego oraz elementów tańca ludowego!

Dziecięca Akademia Tańca to zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Poprzez zabawę, nauczymy krótkich choreografii opartych na tańcu towarzyskim, nowoczesnym i ludowym. W ten sposób uczestnicy Dziecięcej Akademii Tańca rozwiną poczucie rytmu, poprawią sprawność ruchową, koordynację oraz muzykalność.

- Dziecięca Akademia Tańca to wyjątkowe zajęcia, które z całą pewnością przypadną Waszym pociechom do gustu. Mamy wieloletnie doświadczenie i wiemy, że również tak małe dzieci mają niesamowitą potrzebę ruchu – mówią instruktorzy Dziecięcej Akademii Tańca.

Taniec ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jego prawidłowy rozwój psychofizyczny. Gwarantuje odpowiedni rozwój sylwetki, koryguje wady postawy. Tańczące dzieci z reguły lepiej się uczą, łatwiej zapamiętują oraz lepiej znoszą stres. Zajęcia taneczne pomagają także pokonywać wewnętrzne opory dziecka oraz nieśmiałość. Taniec uczy również kultury osobistej, wzmacnia poczucie własnej wartości i wyzwala kreatywność.

– Regularne zajęcia to także sposób na wyrabianie w dziecku nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu – mówią instruktorzy. – Poprzez te zajęcia każdy rodzic może sprawdzić, czy jego dziecko posiada zdolności taneczne oraz, czy taniec stanie się jego hobby. A gdy dzieci nauczą się już trochę tańczyć czekają je konkursy z nagrodami, pokazy oraz turnieje. Na parkiecie wśród publiczności i braw każde dziecko poczuje się jak prawdziwa gwiazda. - dodają.

Zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Tańca odbywają się w poniedziałki w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu o godz.16:30 oraz w soboty w CT „Promyk” o godz.11:00.

Zadzwoń albo napisz i zapisz dziecko:

Biuro Centrum Tańca Promyk

ul. Browarna 80

82-300 Elbląg

tel. +48 55 611 01 40, tel. kom. +48 609 977 220

promyk@swiatowid.elblag.pl