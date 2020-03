Zatrucie czadem w Gronowie Górnym, trzy osoby trafiły do szpitala

Dziś (29 marca) po godz. 14 w Gronowie Górnym, w jednym z mieszkań przy ul. Szmaragdowej, doszło do zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla. Dwie osoby dorosłe i jedno dziecko zostały zabrane przez pogotowie do szpitala.

Jak dowiedzieliśmy się od dowódcy strażaków, stężenie tlenku węgla w mieszkaniu przy ul. Szmaragdowej wynosiło aż 750 ppm (bezpieczne wynosi 20 ppm). Jak tłumaczy strażak, tak wysokie stężenie spowodowane było nieszczelnością rury odprowadzającej spaliny przy piecyku gazowym.

Trzy osoby, dwie dorosłe i jedno dziecko, uskarżały się na mdłości i zawroty głowy. Pogotowie zabrało ich do szpitala. Pozostałe trzy osoby przebywające w mieszkaniu mają się udać do szpitala na dodatkowe badania we własnym zakresie.

Wszyscy mieszkańcy budynku zostali przebadani przez ratowników medycznych, na szczęście nic im nie dolegało. Dla bezpieczeństwa mieszkańców pogotowie gazowe odłączyło instalację gazową do czasu wykonania próby szczelności.