Zbierz ekipę i wbijaj na Wielki Test Wiedzy o Elblągu!

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VII Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu. Czeka świetna zabawa i nagrody. Główne ufundowały Warmińsko-Mazurska Biblioteka Elbląska, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Centrum Handlowe Ogrody.

Zbierzcie ekipę

Jesteś ze szkoły ponadpodstawowej, to zbierz trzyosobową ekipę, to klucz do sukcesu. Każdy z Was pisze test solo, ale spoko, bo punkty sumują się na koniec, więc razem macie większą szansę na wygraną! Dla trzech najlepszych drużyn mamy super nagrody, więc warto spróbować. Jedną szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna.

Główne nagrody dla młodzieżowych drużyn ufundowały Warmińsko-Mazurska Biblioteka Elbląska, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Centrum Handlowe Ogrody.

Zwycięska drużyna otrzyma w nagrodę

- 500 zł w formie bonu do EMPiK-u oraz organizację szkolenia/warsztatów na wybrany temat dla klasy, z której są laureaci. Nagrody ufundowała Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 500 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar).

- pamiątkową statuetkę.

Szkoła, której drużyna wygra, otrzyma również nagrodę od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – montaż poidełka do wody w szkole o wartości 4000 zł, a także gadżety EPWiK.

Drużyna, które zajmie drugie miejsce, otrzymuje:

- 300 zł w formie bonu do EMPiK ufundowany przez Warmińsko-Mazurska Bibliotekę Pedagogiczną im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 300 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

Drużyna, która zajmie trzecie miejsce, otrzymuje:

- 200 zł w formie bonu do EMPiK ufundowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 200 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

Drużyny, które zajmą miejsca od IV do VI otrzymują:

- 150 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

- nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej

Opiekunowie drużyn (jeden opiekun na drużynę) z miejsc I-VI otrzymują bony na zakupy w CH Ogrody o wartości 50 zł dla każdego.

Kto się z nami bawi?

Trzy razy z rzędu młodzieżowy Test Wiedzy o Elblągu wygrywała ekipa Zespołu Szkól Mechanicznych. Kto w tym roku bawi się z nami?

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zgłoszenia do testu wysyłajcie na: wielkitest@portel.pl

Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się 25 listopada o godzinie 18 w kinie Światowid. Wbijajcie i pokażcie, kto w tym mieście rządzi wiedzą!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.

Organizatorami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Centrum Spotkań Europejskich Światowid oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

Regulamin VII Wielkiego Testu o Elblągu