Zbiórka rzeczowa dobiega końca. Niebawem dary trafią do potrzebujących

Do końca września potrwa, prowadzona przez miasto, zbiórka darów rzeczowych dla powodzian. W przyszłym tygodniu zebrane produkty trafią do mieszkańców zalanych terenów z południowej Polski. Dystrybucją darów zajmują się Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Punkt zbiórki mieści się w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25). Każdy kto chce wesprzeć powodzian może przynieść produkty, które aktualnie są pilnie potrzebne w trakcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi. Punkt zbiórki będzie czynny do kończ września. W piątek 27 września oraz w poniedziałek 30 września dary przyjmowane będą w godz. 10.00-18.00, w sobotę - 28 września w godz. 10.00-15.00.

Prosimy Państwa o przygotowanie i dostarczanie następujących darów, z uprzejmą prośbą, aby były to rzeczy nowe: silne środki czystości do sprzątania, środki odkażające, żele antybakteryjne, płyny do mycia rąk, preparaty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, preparaty do dezynfekcji, roztwory wybielacza (chloru) i inne środki odkażające, rękawice nylonowe i gumowe, rękawice robocze, latarki z bateriami, powerbanki (naładowane) i baterie, podstawowe środki opatrunkowe, środki higieny osobistej, artykuły chemii gospodarczej;agregaty, łopaty, miotły, taczki, szpadle i inne narzędzia do sprzątania, osuszacze lub inne urządzenia pochłaniające wilgoć i pompy do przepompowywania wody, pampersy dla dorosłych.

Przedmioty i produkty spoza listy nie będą przyjmowane.

Przypominamy jednocześnie, że cały czas można wpłacać środki na specjalne subkonto. Taka forma wsparcia pozwali samorządom na szybką reakcję w przypadku zmian aktualnej listy potrzeb na danym terenie. Darowizny można wpłacać na rachunek o numerze 09 1020 1811 0000 0802 0460 2571 PLN z dopiskiem Darowizna dla powodzian. Do tej pory zebrano już prawie 45 tys. złotych.