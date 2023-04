Zbiórka zakończona, głosy policzone

Dokładnie 10 tys. i 12 podpisów zebrał pod deklaracją poparcia społeczny komitet założony przez Prawo i Sprawiedliwość dla „dokapitalizowania 100 milionami złotych portu w Elblągu i uczynienia go IV Portem Morskim RP o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej rangi Gdańska, Gdyni i Szczecina”. Zbiórka trwała 4 tygodnie.

Przypomnijmy, że społeczny komitet, który założyli politycy PiS, zbiórkę podpisów wśród mieszkańców rozpoczął 25 marca. Deklarację poparcia dla „dokapitalizowania 100 milionami złotych portu w Elblągu i uczynienia go IV Portem Morskim RP o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej rangi Gdańska, Gdyni i Szczecina” można było podpisać w wielu punktach miasta przez 4 tygodnie.

- Zakończyliśmy akcję zbierania podpisów w niedzielę, następnie trwało liczenie głosów. Jak na 4 tygodnie zbierania podpisów, wydaje się nam, że 10 tys. jest to bardzo dobry wynik. To liczba podpisów gwarantująca przeprowadzenie referendum w Elblągu w tej sprawie. Jednak w związku z tym, że nie zbieraliśmy danych szczegółowych, to tego referendum nie będzie można przeprowadzić - mówił Rafał Traks, radny PiS, który pełni funkcję przewodniczącego społecznego komitetu.

Przypomnijmy, że na deklaracji poparcia należało wpisać swoje imię i nazwisko, miasto, czyli Elbląg i złożyć podpis. Nie zbierano danych adresowych ani numeru PESEL. Wyniki zbiórki nie są też w żaden sposób wiążące prawnie.

- Dziękuję, wszystkim osobom, które brały udział w akcji zbierania podpisów za IV portem morskim RP w Elblągu, za utworzeniem tego portu, dokapitalizowaniem kwotą 100 mln zł i zagwarantowaniem środków na następne lata. Zdarzały się podpisy osób spoza Elbląga, potwierdzam to, ale były to osoby, które nie mieszkają w Elblągu, ale pracują tutaj. Prawie 300 takich podpisów nie wzięliśmy pod uwagę w łącznej liczbie. Mieszkańcy świetnie rozumieją potrzebę utworzenia IV portu RP - podkreślił Marek Pruszak, koordynator zbiórki podpisów.

W konferencji uczestniczył również Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. - Dziękuję osobom, które poświęciły swój czas i zdecydowały się, aby zbierać podpisy pod bardzo dobrą propozycją, rozwojową na rzecz naszego miasta i regionu. Chciałbym również podziękować tym, którzy złożyli podpis pod deklaracją poparcia dokapitalizowania portu kwotą 100 mln zł i uczynieniem go IV portem w Polsce – mówił m.in. Andrzej Śliwka.

Głos zabrał również poseł Leonard Krasulski (PiS), który także podziękował osobom zbierającym podpisy, jak i tym, podpisujących się na deklaracji. Polityk w swojej wypowiedzi krytycznie ocenił działania w sprawie portu, które podejmuje obecny prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Przypomnijmy, że do 7 maja mieszkańcy Elbląga mogą głosować za tym, czy chcą, by port pozostał samorządowy czy wolą, by był przekazany Skarbowi Państwa. Urny z ankietami do głosowania są dostępne w ośmiu punktach w mieście, można też głosować przez Internet. Więcej na ten temat w tym artykule.