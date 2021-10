Zderzenie motocyklisty z audi na ul. Płk. Dąbka

Dziś (5 października) przed godz. 14 na ul. Płk. Dąbka mężczyzna kierujący motocyklem uderzył w tył audi. Mężczyzna został przewieziony przez pogotowie do szpitala i ukarany mandatem przez policjantów.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, kobieta kierująca audi zatrzymała się przed przejściem dla pieszych na wysokości ul. Matejki, by przepuścić pieszych. Za nią jechał motocyklista, który nie zachował odpowiedniej odległości między pojazdami i uderzył w tył audi.

Mężczyzna został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala na dalsze badania. Policjanci ukarali go mandatem karnym.