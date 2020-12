Zero złotych dla Elbląga z Funduszu Inwestycji Lokalnych. „Decydowało kryterium polityczne”

Znamy już samorządy, które otrzymają pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Elbląga, a także wielu innych miast - w naszym województwie m.in Olsztyna czy Ełku, ale także Gdańska, Gdyni, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi wśród nich nie ma. - To kuriozalna sytuacja i nic nie wiemy na temat kryteriów oceny tych wniosków. Z informacji, które do nas docierają słyszymy, że takich kryteriów w ogóle nie było. Było kryterium polityczne przyznawania pieniędzy „swoim”samorządom – mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Bez Elbląga, Olsztyna, Ełku

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to w założeniu program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Z województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę ponad 138 mln. Premier Mateusz Morawiecki listę gmin, które otrzymają dotację, ogłosił 8 grudnia. Elbląga, którego władze składały wniosek na 12 mln zł, jednak na tej liście nie ma. Nie ma też Olsztyna, Ełku, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Poznania, Płocka, Opla, Wrocławia i wielu innych polskich miast.

Zdaniem Witold Wróblewskiego, prezydenta Elbląga, podziału tych pieniędzy dokonano z partyjnego klucza. Nie jest on jedynym samorządowcem, który podważa podział pieniędzy z FIL, a których zdaniem, miały one popłynąć do miast, gmin i powiatów związanych z partią rządzącą.

- Premier Morawiecki mówił o 12 mld zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale wszystkie miasta wojewódzkie i byłe wojewódzkie tych środków nie uzyskały. My złożyliśmy wniosek na drugi etap budowy ulicy (12 mln zł) Wschodniej, która jest dla komunikacji elblążan bardzo ważną decyzją. To kuriozalna sytuacja i nic nie wiemy na temat kryteriów oceny tych wniosków. Z informacji, które do nas docierają słyszymy, że takich kryteriów w ogóle nie było. Było kryterium polityczne przyznawania pieniędzy „swoim”samorządom – mówi prezydent Elbląga.

To rozdanie polityczne

Witold Wróblewski wraz z prezydentami Olsztyna i Ełku domagają się wyjaśnienia tego, na jakiej zasadzie odbył się podział środków z FIL.

- Skorzystaliśmy z przysługującego nam prawa jako mieszkańcom i wystąpiliśmy jako osoby fizyczne z pytaniem do premiera Mateusza Morawieckiego, w trybie dostępu do informacji publicznej. Chcemy wiedzieć według jakich kryteriów podzielono te środki, oczekujemy na odpowiedź. Według naszej wiedzy to było kryterium polityczne – mówi prezydent Wróblewski.

W mailu przysłanym do naszej redakcji Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego wyjaśnia te kryteria.

- Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu – czytamy m.in. w informacji rzecznika wojewody.

Będzie drugi nabór

Rzecznik informuje także, że ogłoszono drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a można je składać do 28 grudnia.

- Nie rezygnujemy, jestem uparty, wniosek złożymy ponownie, pomimo, że dyskryminują Elbląg, Ełk czy Olsztyn. Jeżeli pula środków finansowych nie została wyczerpana, to rodzi się pytanie, dlaczego tak wielu samorządom ich nie przyznano? Dlaczego nie zostały uwzględnione w pierwszym naborze? Te pieniądze są powiązane z pandemią koronawirusa, a przecież duże miasta, wojewódzkie, czy byłe wojewódzkie poniosły koszty z tego tytułu, chociażby przy wsparciu szpitali. W wielu przypadkach uzupełniamy działania administracji rządowej – mówi prezydent Elbląga.

Dotację m.in. otrzymali:

powiat elbląski: rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Drulity-Dargowo-Marzewo".

gmina Młynary: budowa nowej technologii oczyszczania ścieków wraz z modernizacją istniejących budynków oczyszczalni ścieków komunalnych

gmina Tolkmicko: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Portowej w Tolkmicku.