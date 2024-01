Zimno, ślisko, niebezpiecznie

- Tutaj to by się przydało solą czy piaskiem posypać, ta 1 Maja to jest jakaś zapomniana ulica. Nie boicie się, że ktoś tu się zabije pod drzwiami? - spytał dziś (4 stycznia) rano jeden z sąsiadów naszej redakcji. Nie tylko na naszej ulicy, ale w mieście i regionie mieszkańcy narzekają na stan chodników i dróg. Gołoledź nie oszczędza kierujących i pieszych, o czym informują nas dziś intensywnie Czytelnicy.

Utrudnienia, zagrożenia, zdarzenia

Do niebezpiecznej sytuacji w związku z warunkami pogodowymi doszło m. in. na Zatorzu. Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, wczoraj (3 stycznia) kobieta kierująca oplem uderzyła w jeden z budynków. - Zdarzenie miało miejsce przy ul. Zagonowej o godz. 21.17. 57-letnia kierująca oplem merivą straciła panowanie nad pojazdem, ponieważ nie dostosowała prędkości do warunków drogowych. Wjechała w budynek. Została ukarana mandatem w wysokości 100 zł. Nikomu nic się nie stało, kobieta podróżowała sama - zaznacza policjant. Dodaje, że na wysokość mandatu wpływa w takich sytuacjach również to, czy sprawca spowodował zagrożenie dla kogoś innego, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Z kolei w Milejewie dziś rano doszło do kolizji dwóch aut osobowych.

- Uwaga, ślisko! 29-letnia kierująca volkswagenem passatem nie dostosowała prędkości do panujących warunków i pokonując łuk drogi w Milejewie straciła panowanie nad autem. W wyniku tego zderzyła się z jadącym z przeciwka renault twingo kierowanym przez 75-letnią kobietę. Na szczęście nic się nikomu nie stało i na uszkodzonych samochodach i mandacie dla kierującej passatem się skończyło. Droga jest przejezdna – podała Komenda Miejska Policji w Elblągu w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że pechowo dzień zaczął się dziś jeśli chodzi o miejską komunikację w Elblągu.

- Uwaga! 4 stycznia 2024 od ok godz. 7.50 poważne utrudnienia na liniach nr 1, 3, 4, 5, tramwaje nie dojeżdżają do pętli Ogólna ze względu na zablokowane torowisko na skrzyżowaniu ul. Dąbka - Ogólna. Do odwołania tramwaje kursują po skróconej trasie do zajezdni przy ul. Browarnej – informował dziś rano ZKM. Przed 10 tramwaje wróciły na swoje stałe trasy, z zastrzeżeniem, że możliwe są odchylenia od zaplanowanego rozkładu jazdy.

Mieszkańcy komentują

Warunki drogowo-chodnikowe, które obecnie panują w mieście i powiecie, komentują też na naszym facebookowym profilu nasi Czytelnicy. Przytoczmy niektóre wpisy.

- Lodowisko w całym mieście, ale nie może być inaczej jak przy temp. -4 pada deszcz.

- Znów zima zaskoczyła drogowców. Przecież oni śniegu spodziewają się chyba w lipcu, a nie w styczniu.

- Zapraszam do Gronowa Górnego na łyżwy, od Szafirowej wjazd na wiadukt od samego rana zablokowany był przez tiry, brak możliwości przejazdu w obie strony. Na drodze lód. Jeden wielki dramat. Zima znowu kogoś zaskoczyła.

- Co z tego, że chodniki odśnieżone, jak nieposypane i szklanka.

- W mieście ślisko, ale co się dzieje za miastem to koszmar. I pytanie, gdzie są piaskarki?

- Ja tam nie narzekam, SM Zakrzewo się spisała, chodniki na Andersa, Szarych Szeregów bez szklanki.

- Oj, chyba na innej Zawadzie, bo tu szklanka i wszelkie schody nieodśnieżone. Bez problemu jest tam, gdzie wjeżdża ciągnik z pługiem i piaskarką, a reszta to czeka.

- Koszmar. Gmina Markusy z rana szklanka. Samochody stoją. Autobusy wstrzymane. Wyjechałam z pobocza dzięki panu, który spadł mi z nieba, wcześniej omal nie wpadłam do rowu. Stałam 1,5 godziny na poboczu, a na domiar złego padło ogrzewanie w aucie...

- Tak jest wszędzie, w powiecie nie można wyjechać drogą Gronowo do Jegłownika i do Zwierzna. Tragedia, samochody w rowach, co w ogóle sobie myśli zarząd dróg w Pasłęku? Kiedy wy zaczniecie w końcu sypać porządnie na drogi powiatowej? To jest totalna porażka, na drodze wojewódzkiej nr 22 jest super posypane odpowiednimi środkami – komentują mieszkańcy miasta i regionu.

Akcja zima

Jeśli chodzi o utrzymanie dróg w Elblągu, miasto co roku organizuje je w ramach tzw. "akcji zima". Jak jest ona prowadzona?

- Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na III kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard tj. kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem. Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego. W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwania skutków w godzinach rannych tj. od godz. 5 do 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych - informują urzędnicy.

O zagrożeniach drogowych i trudnych warunkach meteorologicznych informują służby, instytucje i samorządy, jak np. Pasłęk czy Gronowo Elbląskie. Zgłoszenia dotyczące zagrożeń dotyczących zimowego utrzymania dróg można zgłaszać odpowiednim instytucjom. Dane kontaktowe i więcej informacji tutaj.

Tymczasem w Elblągu, powiecie elbląskim i 10 innych powiatach regionu Biuro Prognoz Meteorologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenie dotyczące opadów marznących: prognozowane są słabe, okresami umiarkowane, opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 20 (4 stycznia).