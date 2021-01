Zimowy spacer w sprawie mandatów

Elbląski Strajk Kobiet zaprasza na zimowy spacer w "obronie domniemania niewinności". Odbędzie się w najbliższy piątek.

- Dziś próbują nas pozbawić jednego z fundamentalnych praw: domniemania niewinności. Rząd chce odebrać nam prawo odmowy mandatu. To kolejna próba pozbawienia nas naszych konstytucyjnych praw. Nie wiemy jak wy, ale my nie zostawimy tak tego. Postanowiłyśmy/liśmy zamanifestować nasz sprzeciw, do czego i was gorąco zachęcamy! Jak wszyscy dobrze wiemy, zgromadzenia powyżej 5 osób nie są w obecnych czasach najrozsądniejszym pomysłem. Ale warto jednak dbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Zakładamy maseczki na twarz, ciepło się ubieramy i wychodzimy z domu - czytamy we wpisie na profilu społecznościowym Elbląskiego Strajku Kobiet.

Spacer odbędzie się w piątek (15.01), zbiórka na pl. Słowiańskim o godz. 18.