Żłobki jeszcze tańsze

Opłata za miejskie żłobki w 2021 roku zostanie zmniejszona o 75 procent, a nie o 25 jak wcześniej planowano. Władze miasta wprowadziły też inne zmiany w projekcie budżetu, które mają być głosowane na wtorkowej sesji Rady Miejskiej.

Uchwałę w sprawie zmniejszenia opłat stałych za miejskie żłobki o 25 procent (o ok. 70 złotych) Rada Miejska podjęła w listopadzie tego roku. Obniżki miały wejść w życie 1 stycznia. I wejdą, tyle że będą wyższe, bo 75-procentowe. Decyzja ma zapaść na wtorkowej sesji, wniosek w tej sprawie złożyli radni z klubu KWW Witolda Wróblewskiego. Prezydent zabezpieczył na ten cel w budżecie miasta ok. 500 tysięcy złotych.

Na wtorkowej sesji będzie też głosowany budżet Elbląga na 2021 rok, który ma wynieść 747,5 mln złotych. Wprowadzono w nim zmian, na przykład do planu inwestycji dodano budowę nowej drogi łączącej ulicę Akacjową z Lotniczą (koszt w 2021 roku 3 mln złotych, całkowity 5,4 mln zł, inwestycja ma być gotowa w 2022 r.), budowę miejsc parkingowych przy Szpitalu Miejskim przy ul. Komeńskiego (440 tys. zł), wykonanie podświetlanego napisu promocyjnego „Elbląg”, który ma stanąć na Starym Mieście (60 tys. zł). Zaplanowano też środki na przygotowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z ul. Fromborskiej do Dąbrowy (230 tys. zł) i modernizację ulic w rejonie Janowskiej i Ślusarskiej (ok. 350 tys. zł) oraz Pilgrima (ok. 400 tys. zł).

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej ma się rozpocząć o godz. 10. Będzie się odbywać w formie zdalnej, transmisja będzie przeprowadzona na platformie esesja.tv