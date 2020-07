Złoto dla fryzjera z Elbląga

22-letni elblążanin Dawid Kozłowski wywalczył złoty puchar Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego w kategorii barbering. Teraz przed młodym fryzjerem jeszcze większe wyzwanie - mistrzostwa świata, które odbędą się w Paryżu we wrześniu 2020 roku.

Tegoroczne zawody o złoty puchar Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego miały inną, niż zazwyczaj formułę. Zdjęcia wykonanych wcześniej prac zawodnicy przesyłali na konkurs mailem.

- Z powodu pandemii nie mogliśmy rywalizować bezpośrednio, nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na obniżenie poziomu konkursu. Moja praca konkursowa powstała w olsztyńskiej siedzibie narodowej kadry fryzjerskiej, a przygotowywałem się pod okiem Andrzeja Matrackiego, czterokrotnego fryzjerskiego mistrza świata. Otrzymałem od niego bardzo dużo cennych wskazówek, potrafił mnie również świetnie zmotywować. Wiele mogłem się też nauczyć od innych członków kadry, wymienić się z nimi doświadczeniem. Podczas pandemii te przygotowania wyglądały oczywiście inaczej, nie mogliśmy się widywać. Nie był to jednak zmarnowany czas, swój pokój przerobiłem na pracownię i trenowałem na główce fryzjerskiej - mówi Dawid.

Praca konkursowa Dawida Kozłowskiego

Swoją pracą młody, elbląski fryzjer wywalczył w konkursie złoto w kategorii barbering.

- Poza wykonaniem fryzury, zadaniem zawodnika był także dobór koloru włosów. Zazwyczaj przy takiej fryzurze wycina się jeden wzorek, pojedynczy element, ale nie całość. Pomyślałem, że wykonam to tym razem inaczej. Zetnę włosy na krótko i wytnę na całej głowie wzroki. Przez jury oceniana była przede wszystkim precyzyjność wykonania i kompozycja całości - wyjaśnia Dawid.

Nagrodą w konkursie oprócz pucharu było szkolenie fryzjerskie.

- Dla mnie niezwykle cenna jest taka nagroda, bo profesjonale szkolenie fryzjerskie kosztuje około 4 tysiące złotych - mówi fryzjer.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 roku Dawid Kozłowski został powołany do narodowej kadry fryzjerskiej i będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego, które odbędą się we wrześniu tego roku w Paryżu. Do kadry Polski, która będzie reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach nominację dostało tylko 25 osób.

- Tegoroczne mistrzostwa świata nie zostały odwołane, być może w związku z pandemią zmieniona zostanie ich formuła. Cały czas intensywnie się do nich przygotowujemy - mówi Dawid.