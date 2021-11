Dzisiaj (12 listopada) zmarł Leon Jasiński, sekretarz zarządu oddziału elbląskiego PTTK, przed laty czołowy zapaśnik Olimpii Elbląg. Miał 75 lat...

- W 1962 r. trafiłem do Elbląga, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Obrońców Pokoju. To była szkoła dla pracujących – dwa dni się uczyliśmy, cztery pracowaliśmy. Mieszkałem w internacie i szczerze mówiąc, nie miałem co robić po szkole. Jakąś potrzebę ruchu miałem, a w szkole zajęć z wychowania fizycznego nie było. Na szczęście, po sąsiedzku w Hali w parku Modrzewie trenowali zapaśnicy Olimpii. Powitali mnie z otwartymi rękoma, ponieważ... ważyłem wówczas ponad 70 kg, a oni w drużynie mieli wakat w tej wadze. Trafiłem pod skrzydła Tadeusza Jaworskiego – tak Leon Jasiński wspominał swoje zapaśnicze początki w Olimpii Elbląg w wywiadzie, który przeprowadziliśmy w czerwcu tego roku.

Leon Jasiński z zapasami związał się na całe życie – najpierw jako zawodnik, następnie jako działacz sportowy w tej dyscyplinie. Działał też aktywnie w elbląskim PTTK, pełniąc przez lata funkcję sekretarza oddziału.

- Z ogromnym żalem i bólem informujemy, że dzisiaj (12.11.2021 r.) zmarł nasz Kolega, Sekretarz Zarządu PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej Leon Jasiński. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich – napisał w swoich mediach społecznościowych elbląski oddział PTTK.