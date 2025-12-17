Zmarł Zbigniew Brzeziński

W czwartek, 18 grudnia, o godz. 14. na cmentarzu w Iławie odbędzie się pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego, który należał do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Elblągu w czasie sierpniowych strajków w 1980 r., był pracownikiem istniejącego wówczas Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Miał 79 lat.

Zbigniew Brzeziński był absolwentem Technikum Samochodowego w Gdańsku, w latach 1966-77 pracował jako kierowca w PKS w Elblągu, w latach 1977-81 jako kierowca w Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

W dniach 18-31 sierpnia 1980 r. był uczestnikiem strajku w EPBP, delegatem załogi do MKS w Elblągu. 19 sierpnia zgłosił elbląski MKS do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Od września 1980 roku był członkiem Solidarności, a od października członkiem Komisji Zakładowej EPBP, a następnie jej przewodniczącym (do kwietnia 1981 r.). Został oddelegowany do pracy w MKZ Elbląg, był członkiem prezydium, szefem działu informacyjnego, drukarni i kolportażu, współwydawcą (z Henrykiem Szkopem, Leszkiem Koszytkowskim, Jolantą Hak i Zofią Szyszko) Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ „S” w Elblągu; W czerwcu 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Elbląskiego, zrezygnował z mandatu.

Od czerwca 1981 r. przebywał na emigracji w RFN, do 1982 r. przebywał w obozie dla uchodźców w Berlinie Zachodnim, w latach 1982-83 pracował na budowach, następnie jako kierowca w berlińskich przedsiębiorstwach.

W 1987 po uzyskaniu zgody władz PRL i przyjęciu tzw. paszportu konsularnego (ma podwójne obywatelstwo – od 1981 także niemieckie) odwiedził Polskę. Od 2004 r. przebywał na wcześniejszej emeryturze polskiej i niemieckiej. W 2008 r. ponownie zamieszkał w Polsce, w Szałkowie koło Iławy.

Wspomnienie przygotował Tadeusz Chmielewski