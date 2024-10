Zmiana organizacji ruchu na ulicy Lubranieckiej

W rejonie ul. Lubranieckiej, na wniosek mieszkańców, dojdzie do zmiany organizacji ruchu. Na odcinku drogi osiedlowej, która prowadzi do budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Lubranieckiej będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy.

Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywać również na ul. Poprzecznej od skrzyżowania z ul. Krakusa do drogi wyjazdowej przy budynku nr 18 przy ul. Poprzecznej. Na krótkim fragmencie odcinka drogi od wyjazdu z ul. Lubranieckiej do skrzyżowania ul. Krakusa z ul. Poprzeczną będzie obowiązywać ruch dwukierunkowy. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od 23 października po wykonaniu nowego oznakowania w tej części miasta. Zwracamy się z prośbą do kierowców, aby nie jeździli „na pamięć” i zwracali uwagę na znaki drogowe.