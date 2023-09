Zniczodzielnia na Dębicy

Szafkę wykonała drużyna harcerka "Hesperia", fot. arch. druzyny

Na cmentarzu Dębica (tzw. dolnej) powstało miejsce na znicze, które można ponownie wykorzystać. Szafka, znajduje się przy wejściu do nekropolii, a wykonała ją 107. Żeńska Drużyna Harcerska Hesperia. - Pozwali ona na zmniejszenie liczby odpadów, a także przyniesie oszczędności osobom odwiedzającym groby. Zamiast kupowania nowego znicza, wystarczy mieć nowy wkład i włożyć go do jednej z wyczyszczonych obudów, które ustawione są na regale - informuje phm. Magdalena Wiatr z drużyny „Hesperia”.

- Ustawienie takiej szafki ma uświadomić, że człowiek swoimi decyzjami wpływa na środowisko oraz wyrobić proekologiczne nawyki wśród lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że pomysł z szafką na cmentarzu spodoba się mieszkańcom i będą chętnie z niej korzystali - informuje phm. Magdalena Wiatr. fot. daw Zamiast wyrzucać znicz do śmieci, wyczyśćmy go i postawmy na półce w szafce. Może z niego skorzystać kolejna osoba. Szafkę na używane znicze wykonała 107 Żeńska Drużyna Harcerska "Hesperia". - Zarząd Zieleni Miejskiej, który administruje elbląskimi cmentarzami, dodatkowo ją wzmocnił, przykrył daszek szafy papą, aby deszcze nie doprowadziły do jej zgnicia i przymocował szafkę do podłoża. Dodam, że mogłyśmy ją wykonać dzięki programowi grantowemu Eko-Inicjatywa z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Takie szafki znajdują się na nekropoliach innych miast, m.in. w Malborku i Tczewie. Według nas brakowało jej właśnie w Elblągu - podkreśla phm. Magdalena Wiatr.

daw