Został burmistrzem na dwa miesiące

Kazimierz Kulecki będzie pełnił funkcję burmistrza Krynicy Morskiej do czasu przedterminowych wyborów w tym mieście. Na stanowisko powołał go wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Przypomnijmy, że poprzedni burmistrz Krynicy Morskiej stracił stanowisko po prawomocnym wyroku sądowym dotyczącym przekroczenia uprawnień przy realizacji jednej z miejskich inwestycji.

Premier Mateuszu Morawiecki wyznaczył termin wyborów w Krynicy Morskiej na 24 lipca, do czasu zaprzysiężenia nowego burmistrza tę funkcję będzie pełnił 65-letni Kazimierz Kulecki. Może to potrwać nawet dwa miesiące, jeśli okaże się, że potrzebna będzie druga tura, by wybrać burmistrza w gminnym głosowaniu.

Kazimierz Kulecki to były wójt gminy Mikołajki Pomorskie, który kandydował również w wyborach samorządowych w 2018 roku. Nie udało mu się przedłużyć wówczas mandatu wójta na kolejną kadencję. Wójtem Mikołajek Pomorskich została Maria Pałkowska-Rybicka, która kieruje gminą do dzisiaj.