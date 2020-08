Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Co roku w Garnizonie Elbląg organizowane były uroczystości, podczas których żołnierze serdecznie witali wszystkie osoby mające ochotę świętować wraz z nimi. W tym roku, ze względu na zagrożenie koronawirusem, obchody mają ograniczony zasięg – nie będziemy świętować wraz z Wami na Starym Mieście w Elblągu lecz pamiętamy o Was, ponieważ jesteśmy częścią tego społeczeństwa i tej ziemi. Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za Waszą pomoc, wsparcie i dobre słowo.

Sto lat temu pod Warszawą rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata. Była ona jednocześnie najważniejszą bitwą wojny polsko – bolszewickiej. Wojny, która zagroziła, z takim trudem wywalczonej niepodległości, odradzającej się po 123 latach niewoli Rzeczpospolitej Polskiej. W tej trudnej chwili cały naród stanął do walki by bronić wartości, które zawsze towarzyszyły naszym przodkom w ich walce o wolność i niepodległość naszego kraju. 15 sierpnia, na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto - Święto Wojska Polskiego, które nawiązuje do „Święta Żołnierza” z okresu II Rzeczypospolitej. W minionych latach, tego dnia, w Elblągu odbywały się uroczystości związane z naszym świętem. Obecnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19, w trosce o nasze wspólne dobro, zostały one znacząco ograniczone. Jednakże, jak co roku, wspominamy tamten czas wielkim szacunkiem i zadumą. Rocznica Bitwy Warszawskiej przypomina nam cnoty, z którymi powinniśmy się utożsamiać i do których powinniśmy dążyć - umiłowanie wolności, suwerenności i wierność w służbie ojczyzny. Nie zapominamy również bohaterów tamtych dni, wspominając te wszystkie pokolenia naszych rodaków, które złożyły ofiarę z krwi i życia w walce o przetrwanie narodu polskiego i niepodległość naszego kraju. Jednocześnie jednak cieszymy się, że dzięki ich ofierze dziś możemy żyć w naszej, wolnej i niepodległej Polsce. Święto Wojska Polskiego, to święto nie tylko nasze - żołnierzy, jest to także święto wszystkich Polaków. Dziś, w imieniu swoim i Dowódcy Garnizonu Elbląg, składam życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym, w codziennej służbie i pracy wszystkim żołnierzom, byłym żołnierzom, pracownikom Resortu Obrony Narodowej oraz ich rodzinom. Za pomoc, zainteresowanie i dobre słowo dziękuję parlamentarzystom, władzom wojewódzkim i samorządowym, duchowieństwu i służbom mundurowym. Szczególne podziękowania kieruję do przyjaciół, sympatyków i mieszkańców Garnizonu Elbląg – to dzięki Wam wszystkim czujemy się częścią miasta i regionu, w którym służymy. Wszystkiego najlepszego.

dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, gen. dyw. dr Krzysztof Motacki

dowódca Garnizonu Elbląg, płk Andrzej Duda