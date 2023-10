Dwie i pół godziny w kolejce, by oddać głos

Do naszej redakcji dotarło kilka sygnałów o tym, że w komisji wyborczej nr 41, mieszczącej się w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pocztowej w Elblągu, na oddanie głosu trzeba było czekać w kolejce nawet 2,5 godziny. Byliśmy na miejscu po godz. 18 sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja.

- My przyjechaliśmy z Gdańska, czekamy około 1,5 godziny. Kolejka jest bardzo długa i posuwa się powoli. Wcześniej to ludzie stali na dworze, teraz już w środku - powiedziały nam dwie osoby oczekujące na wejście do lokalu wyborczego.

Niektórzy czekali 2,5 godziny, by oddać głos. - Przyjechaliśmy również z Gdańska, na rowerach. Krócej tutaj jechaliśmy, niż czekaliśmy na oddanie głosu – mówią nam kolejne dwie osoby.

Większość wyborców, którzy oczekiwali w kolejce na oddanie głosu, potwierdziło te opinie. O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Elblągu.

Jak powiedział nam Piotr Kwaśniewski z elbląskiej delegatury KBW w tej komisji liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania to ponad tysiąc. - Natomiast do spisu wyborców dopisało się w tej komisji bardzo dużo osób przyjezdnych, bo aż 600. Można to było zrobić w terminie nawet na trzy dni przed wyborami ( do 12 października – red.). Składy komisji wyborczych są ustalane do 20 września, a przy takiej liczbie mieszkańców obwodu może ona liczyć maksymalnie 9 osób – wyjaśnia Piotr Kwaśniewski.



fot. Mikołaj Sobczak

Jak dodaje, członkowie komisji, pracują rotacyjnie. -Trzeba pokreślić, że jest to praca od 4 rano do bardzo późnych godzin nocnych. Stąd wynika rotacyjna praca, jednak zawsze musi być obecne i pracować w lokalu wyborczym 3/5 składu komisji. Tak też jest w komisji nr 41. Nie wiem, jak wyjaśnić to, że akurat do tej komisji dopisało się aż tylu wyborców przyjezdnych. Można było się dopisać do dowolnej komisji. Z tego co wiem, to obwodowa komisja wyborcza nr 41 już przeorganizowała swoją pracę. Wyborcy są obsługiwani, tak szybko, jak to tylko jest możliwe – zaznacza Piotr Kwaśniewski.