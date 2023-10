Pierwszy proces wyborczy w Elblągu

Dotychczas w elbląskim Sądzie Okręgowym zarejestrowano dwie sprawy w trybie wyborczym. W pierwszej zapadł już wyrok, na razie nieprawomocny.

Jako pierwszy z wnioskiem do sądu poszedł Rafał Ryszczuk, zajmujący pierwsze miejsce na liście komitetu wyborczego Trzecia Droga. Podał do sądu przedsiębiorcę z Kwidzyna, który zdaniem Rafał Ryszczuka szkalował go w kilku ogłoszeniach opublikowanych w jednej z lokalnych gazet w powiecie iławskim.

Sąd w orzeczeniu wydanym w czwartek uznał racje kandydata Trzeciej Drogi. - Sąd zakazał Krzysztofowi P. rozpowszechniania informacji o rzekomym marnotrawieniu pieniędzy przez wnioskodawcę, nakazał Krzysztofowi P. sprostowanie nieprawdziwych informacji o rzekomym marnotrawieniu pieniędzy przez wnioskodawcę – poinformował nas Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Sąd określił dokładną treść przeprosin i ich wymiar, a także rozmiar czcionki i nakazał ich publikację na pierwszej stronie lokalnej gazety ukazującej się m.in. w powiecie iławskim. Nakazał również Krzysztofowi P. spisanie własnoręcznie, podpisanie i dostarczenie Rafałowi Ryszczukowi oświadczenia z przeprosinami. Ponadto zasądził od przedsiębiorcy na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża kwotę 10 tys. złotych oraz 2,5 tys. złotych jako zwrot kosztów postępowania.

- Sąd uznał, że przedsiębiorca, mimo że nie jest kandydatem w wyborach, opublikował ogłoszenia mające charakter wyborczy i szkalujące moje imię. Mimo wielu prób i wezwań nie zaniechał tego procederu, dlatego wytoczyłem mu postępowanie w trybie wyborczym. Będę też składał pozew w trybie karnym – zapowiedział Rafał Ryszczuk.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w tej sprawie nie jest prawomocne. Termin wniesienia odwołania mija w piątek o godz. 15.40.

W elbląskim sądzie jest zarejestrowana jeszcze jedna sprawa w trybie wyborczym. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Senatu Bogusława Orzechowska podała do sądu jedną z osób za wpis w mediach społecznościowych. Rozprawa odbędzie się w piątek.