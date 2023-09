Pytamy Koalicję: Kiedy zostanie pogłębiona rzeka?

Pogłębienie rzeki Elbląg i zakończenie budowy połączenia wodnego pomiędzy portem w Elblągu a Zatoką Gdańską jest jednym z tematów trwającej kampanii wyborczej do parlamentu. Zapytaliśmy senatora Jerzego Wcisłę, kiedy inwestycja zostanie zakończona w przypadku, gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory i stworzyła rząd.

17 września 2022 r. uroczyście otwarto śluzę na Mierzei Wiślanej – jeden z elementów Kanału Żeglugowego, który docelowo ma umożliwić większym jednostkom wpływanie z Bałtyku do portu w Elblągu. Inwestycja jest jeszcze nieskończona – niepogłębiona jest rzeka Elbląg. Emocje wywołuje kwestia, kto ma pogłębić ostatnie 900 metrów: rząd czy samorząd elbląski.

Z okazji pierwszej rocznicy „niedokończenia przekopu Mierzei Wiślanej” (jak napisano w zaproszeniu) senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową.

- Rząd dostał 2 miliardy złotych i zadanie połączenia portu w Elblągu z morzem. Żaden minister nie ma prawa mówić, że on tego nie wykona. Oni są od tego, aby wykonywać budżet państwa – mówił Jerzy Wcisła.

Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie plany i zamierzenia ma Koalicja Obywatelska w sprawie dalszego pogłębiania toru, w przypadku, gdyby wygrała wybory i stworzyła rząd. W „100 konkretach” zaprezentowanych przez Koalicję Obywatelską 9 września podczas konwencji wyborczej w Tarnowie brak jest wzmianki o dalszych działaniach w sprawie Kanału Żeglugowego.

- Przejrzałem te 100 konkretów. Obiecując Polakom, czym zajmiemy się w pierwszych 100 dniach, nie zajmujemy się dokończeniem wszystkich inwestycji rozgrzebanych przez PiS. Dlatego tej inwestycji nie ma – odpowiedział senator.

Zapytaliśmy więc, czy jeżeli po wyborach Koalicja Obywatelska stworzy rząd, to kiedy możemy spodziewać się działań mających na celu pogłębienie rzeki Elbląg na całej długości: od portu do ujścia do Zalewu Wiślanego?

- Nie podam pełnego harmonogramu. Tak naprawdę, to my nie wiemy, co przejmujemy. Na dziś, z tego co wiem, brakuje jednego przetargu na dwukilometrowy odcinek: od oczyszczalni ścieków do obrotnicy oraz na odcinek 900 metrów [chodzi o odcinek, co do którego trwają spory, kto ma go sfinansować – przyp. SM]. Ten przetarg [na odcinek 2 kilometrów – przyp. SM] ma zostać wykonany jeszcze za czasów obecnego rządu. Zostanie 900 metrów, na który przetarg zostanie bardzo szybko zorganizowany i wykonany. Ile to potrwa? Nie wiem. Pół roku? Trzy miesiące? Nie jestem hydrotechnikiem, nie jestem w stanie określić, ile czasu taka inwestycja będzie wykonywana. Nie chcę też snuć dociekań – mówił senator.

Po zakończeniu konferencji działacze Koalicji Obywatelskiej zostawili łopatę pod biurem Prawa i Sprawiedliwości przy placu Słowiańskim. Przyczepili do niej kartkę z napisem "Dar Elbląga dla wicepremiera Kaczyńskiego Narzędzie do dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z morzem - zgodnie z ustawą budżetową".