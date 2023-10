 Serce ma po lewej stronie, a w nim Elbląg

Drodzy Elblążanie! 15 października czas wyborów. Być może najważniejszych od ‘89 roku. To czas decyzji, komu powierzymy reprezentowanie nas i naszego regionu w Parlamencie. To także czas podsumowań kończącej się IX kadencji Sejmu.

Dzięki zaufaniu wyborców reprezentuję nasze miasto i region. To 4 lata intensywnych działań. Nieustająca praca w Sejmie, w komisjach. Jednak dla mnie, ta najważniejsza to działania w regionie. Liczne interwencje w sprawie problemów mieszkańców Elbląga i powiatu, niezmierzone trasy od Braniewa po Iławę, działania w Działdowie, czy Bartoszycach. Ta obecność przełożyła się na 2360 interpelacji (6 miejsce wśród wszystkich posłów), 60 oświadczeń (9 miejsce), 200 wystąpień na posiedzeniach Sejmu, 51 pytań w sprawach bieżących, współtworzenie 113 ustaw, udział w 8887 głosowaniach (97,84%).

Z wielu dokonań chciałabym przybliżyć Państwu kilka z nich:

W wyniku współpracy ze środowiskiem Dzieci Wojny z naszego województwa wywalczyłam uhonorowanie najmłodszych ofiar II wojny światowej poprzez ustanowienie Święta Narodowego Polskich Dzieci Wojny obchodzonym co roku 10 września.

Projekt mojego Dezyderatu Żuławskiego, opracowany we współpracy z samorządowcami Gronowa Elbląskiego, Markus, Gminy Elbląg, jednogłośnie został przyjęty przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To efekt dwóch lat starań, analiz potrzeb, szacowania zagrożenia powodziowego dla regionu. Premier uznał, ze nie jest zasadne tworzenie finansowanie programu. Degradacja hydrotechniczna nad Tiną w miejscowości Jezioro czy Gajawiec, zły stan wałów, lokalne podtopienia – to wszystko wymaga dalszej walki i uporu o pieniądze i działania dla Żuław.

Wspólnie z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic pracowałyśmy nad tzw. Ustawą Kamilka – doprowadziłyśmy do uchwalenia rozwiązań zapewniających natychmiastową izolację sprawców przemocy domowej. Wszystkie ugrupowania poza Konfederacją głosowały za.

Determinacja i upór spowodowały także przywrócenie wspólnego opodatkowania samodzielnych matek i ojców z dziećmi. Rząd proponował niekorzystne rozwiązania. Dzięki natychmiastowej reakcji szybko się z nich wycofał.

Wywalczyłam przyjęcie Ustawy o ustanowieniu święta Młodzieżowych Rad, złożyłam projekty ustaw o pochówkach. Z mojej inicjatywy Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

Wiele było chwil, gdy dumna byłam z mojej pracy i osiągnięć. Jednym z nich było odebranie nagrody Korony Równości 2023 za działania na rzecz równości praw i praktyk antydyskryminacyjnych. Kapituła Konkursu oraz osoby głosujące w plebiscycie doceniły moje działania w Komisji Etyki i karanie posłów za mowę nienawiści, obrażanie innych i język pogardy. Jako przewodnicząca ukarałam m. in. Jarosława Kaczyńskiego naganą – najwyższą możliwą karą za bulwersujące naśmiewanie się z osób transpłciowych.

Całe życie zawodowe poświęciłam organizacjom pozarządowym, z nich się wywodzę i to w Elblągu, w którym stawiałam pierwsze kroki. Pozostaję w ciągłej współpracy z wieloma organizacjami. Dzięki temu jestem bliżej ludzkich spraw, szybciej mogę reagować na krzywdę, problemy, które trzeba rozwiązać. Liczne spotkania, wykłady, współpraca z organizacjami senioralnymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, organizacjami mundurowymi – policyjnymi, czy wojskowymi. Bardzo ciepło oceniam kontakt ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego z elbląskim Zarządem Rejonowym i kołami w Elblągu i Braniewie. Dziękuję za ich życzliwość. Wspieram działania dla tych, którzy służyli Polsce.

Jestem w każdym powiecie i gminie, gdzie mogę spotkać się z samorządowcami. Spotykałam się praktycznie z każdą burmistrzyną i burmistrzem, wójciną i wójtem. Rozmawiam z sołtyskami i sołtysami naszego okręgu. I zawsze z mieszkankami i mieszkańcami. To przez Was i dla Was zostałam reprezentantką w Parlamencie.

Serce ma po lewej stronie, a w nim Elbląg

Jestem posłanką Elbląga. To tu zdobyłam w wyborach największe zaufanie. Elbląg był i jest priorytetem mojej powinności poselskich. Mam do tego miasta sentyment – tu zaczynałam pracę, tu mieszka moja rodzina. Znam codzienne troski mieszkańców. Wiem, na co Państwo narzekacie, a z czego jesteście dumni.

Jestem „Posłanką po Twojej stronie”. Na pierwszym miejscu stawiam sprawy ludzi.

Wraz z tysiącami mieszkańców stanęłam w obronie Pogotowia Socjalnego, w sprawie likwidacji doskonałego oddziału ginekologiczno-położniczego, w sprawie trasy ul. Wschodniej w otulinie Bażantarnii.

Jestem z Wami. Podejmuję wiele interwencji w sprawach indywidualnych, ale ważnych np. dla działkowców, którzy stworzyli wspaniały azyl dla niepełnosprawnych córek. Udzielam porad prawnych, pomagam w walce z urzędami. Działam W sprawach zbiorowych, np. hałasu na S- 7. Dobra wiadomość – będą ekrany akustyczne dla ulic: Klonowej, Wierzbowej, Akacjowej, Dębowej. Wciąż walczę o Olkuską, Malborską, Skrzydlatą.

Konsekwentnie obnażałam kolejne wątki afery Willa+ i milionowych dotacji dla Fundacji Dumni z Elbląga. Elbląg nie jest z niej dumny, jak i Karczowiska Górne, na które spadła zła sława. Mieszkańcy i przedsiębiorcy niczym nie zawinili, a ponoszą konsekwencję, jak chociażby Skansen Pszczelarski, który od lat edukuje i propaguje pszczelarstwo, a dziś niesłusznie jest kojarzony z tą aferą. Szkoły przestały do niego przyjeżdżać na zajęcia edukacyjne w obawie o powiązania (których nie ma!)

Mamy wiele do zrobienia.

Port Morski Elbląg i przekop Mierzei Wiślanej. To kilkanaście moich interpelacji i wystąpień.

W styczniu i sierpniu tego roku przesłałam do ministra Gróbarczyka interpelację dotyczącą urządzenia Portu jako całości, by walczyć o wsparcie Elbląga w pozyskaniu środków na inwestycje portowe. Jest już szansa na ożywienie turystyki wokół przekopu. Tu także będę monitorowała dalsze działania. Projekty „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego”, „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” wraz z modernizacją nadzalewową (Frombork, Nowa Pasłęka, Krynica Morska, Suchacz, Kamienica Elbląska) – powinny stworzyć infrastrukturę turystyczną, będącą przedłużeniem atrakcji przekopu.

Wiele jest spraw, wymagających kontynuacji przez elbląskich parlamentarzystów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i poprzez wspieranie samego Elbląga:

- pozyskanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury niezbędnej do pełnowymiarowego funkcjonowania Portu Morskiego Elbląg;

- doprowadzenie do opracowania audytu ukazującego zadania celowe Portu i możliwości ich realizacji;

- współpraca z samorządami nadzalewowymi i nadkanałowymi na rzecz realizacji systemowego programu modernizacji infrastruktury turystycznej;

- walka o powstania poradni i oddziału geriatrycznego oraz budowy lub rozbudowy ZO-L; wsparcie w pozyskaniu środków;

- stały monitoring, wspólnie z samorządowcami Żuław Wiślanych, sytuacji bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i stanu hydrotechniki, w nawiązaniu do projektu Dezyderatu Żuławskiego.

Drodzy elblążanie, drogie elblążanki!

Ciężko pracuję, by godnie Was reprezentować i walczyć o lokalne sprawy. Mam nadzieję, że przez ostatnie 4 lata udowodniłam, że możecie na mnie liczyć. Jestem dla Was i z Wami. Elbląg to mój drugi dom.

Z poważaniem,

Monika Falej

---- Materiał wyborczy opublikowany i sfinansowany przez KW Nowa Lewica ---