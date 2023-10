 Stanisław Gorczyca: z zachodnich Mazur dla europejskiej Polski

Odbudowa państwa prawa, zwiększenie roli samorządów, odblokowanie funduszy europejskich dla Warmii i Mazur oraz troska o prawa kobiet - oto priorytety Stanisława Gorczycy, kandydata na posła z listy Koalicji Obywatelskiej (nr 3 w okręgu 34).

Szanowni Państwo,

Nazywam się Stanisław Gorczyca, ale być może znamy się już, bo od 33 lat jestem zaangażowany w życie publiczne naszego kraju i regionu. Przez cztery kadencje reprezentowałem nasze strony w Sejmie i Senacie RP, a obecnie dzięki Państwa poparciu w ostatnich wyborach samorządowych, przewodniczę Klubowi Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Służba publiczna to dla mnie nie tylko praca, ale również pasja i powołanie. Kandyduję do Sejmu RP, ponieważ uważam, że po ośmiu destrukcyjnych latach rządów PiS, nasza Ojczyzna wymaga pilnej naprawy. Chcę wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie parlamentarne, by pomóc odbudować praworządną, obywatelską i europejską Polskę.

15 października proszę o Państwa głos, a dziś prezentuję moje priorytety na nadchodzącą kadencję.

Odbudowa państwa prawa

Fatalne rządy partii Jarosława Kaczyńskiego zrujnowały polską praworządność, instytucje demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie. Nasza Ojczyzna, przedstawiana dotąd jako wzór wolności i demokracji, w szybkim tempie stacza się w kierunku autorytaryzmu. Wspólnym zadaniem wszystkich patriotów powinna być odbudowa państwa prawa i odnowa instytucji państwa. Jestem przekonany, że nie stać nas w tym zakresie na eksperymenty i już od pierwszego dnia musimy poświęcić się ciężkiej parlamentarnej pracy.

Jako Państwa reprezentant w Sejmie RP będę działał na rzecz:

- przywrócenia niezależności sądownictwa

- odbudowy trójpodziału władzy

- wolności mediów

- uczciwego dialogu społecznego

- zaangażowania obywateli w życie polityczne

Zwiększenie roli samorządów

Samorządy są jednym z największych dokonań wolnej Polski po 1989 roku. Pod rządami PiS ich rola i autonomia są ograniczane, a cała władza koncentruje się w rękach rządzącej partii. Samorządy w Polsce muszą być lepiej finansowane, cieszyć się większą swobodą oraz podejmować decyzje dotyczące wydatków i inwestycji zgodnie z lokalnymi potrzebami. Powinny również posiadać więcej kompetencji, dających możliwość sprawniejszej odpowiedzi na problemy mieszkańców. Chcę pracować na rzecz takiej zmiany prawa, która umożliwi prawdziwą, rozsądną decentralizację Państwa.

Jako poseł będę dążył do wprowadzenia następujących rozwiązań:

- zwiększenie wpływów samorządów z podatków (PIT i VAT)

- szybkie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy

- zwiększenie niezależności samorządów (pozyskiwanie dofinansowań, inwestycje, edukacja)

- stworzenie warunków do integracji gmin i powiatów

- poszerzenie i sprecyzowanie kompetencji samorządów

Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur

W czasie rządów PO-PSL w latach 2007 - 2015, Warmia i Mazury, podobnie jak cała Polska, wykonały cywilizacyjny skok dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy europejskich. Byłem w tym czasie Waszym senatorem i w swojej pracy zajmowałem się m.in. implementacją środków unijnych. Pod rządami PiS, Polska stacza się w kierunku autorytaryzmu, przez co nie korzysta z europejskiego wsparcia. Czas to zmienić!

Po odsunięciu od władzy PiS, będę pracował nad realizacją następujących postulatów:

- odblokowanie miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy

- poprawa relacji z Unią Europejską

- sprawne wykorzystanie dotacji z budżetu UE na lata 2021 – 2028

- zwiększenie roli samorządów w podziale unijnych dotacji

Prawa kobiet

Jestem mężem, ojcem trzech córek i dziadkiem czterech wnuczek, więc prawa kobiet leżą mi szczególnie na sercu. W czasie rządów PiS sytuacja Polek nieustannie się pogarsza - traktowane są one przedmiotowo i pozbawiane wpływu na własne życie. Równość płci to fundament demokracji i sprawiedliwości społecznej. Prawo do godności i samostanowienia nie powinno zależeć od tego czy jest się mężczyzną czy kobietą. Wyznaję pogląd, że wolności osobiste nie mogą być obszarem, w który ingeruje państwo i jego instytucje, a prawa reprodukcyjne są kwestią intymną i każda kobieta powinna mieć prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojego ciała i zdrowia.

Dlatego popieram i jako poseł będę dążył do realizacji następujących postulatów:

- równość na rynku pracy

- bezpłatne in-vitro

- bezpłatne badania prenatalne

- żłobek w każdej gminie

- szeroki dostęp do antykoncepcji

- prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia

Stanisław Gorczyca

Koalicja Obywatelska (nr 3 w okręgu 34)

--- Materiał wyborczy opublikowany i sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni ---