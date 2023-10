Wybory 2023. O czym warto pamiętać?

Głosowanie w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu oraz ogólnopolskim referendum będzie możliwe od godz. 7 do 21. Od północy w sobotę trwa cisza wyborcza, która zakończy się z chwilą zamknięcia lokali wyborczych i do tego momentu zakazana jest jakakolwiek agitacja związana z głosowaniem. Co jeszcze warto wiedzieć o wyborach?

Cisza wyborcza i referendalna

Przypomnijmy, że od północy w sobotę aż do zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje tzw. cisza wyborcza i referendalna - zakazana jest wówczas jakakolwiek agitacja wyborcza, w szczególności zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień czy rozpowszechniania materiałów wyborczych lub komentowania. Podobnie jest w przypadku referendum. Można natomiast zachęcać do samego głosowania w wyborach, ale... nie do udziału w referendum czy zniechęcać do jego udziału, bo frekwencja w tym przypadku ma decydujące znaczenie dla wyniku.

Gdzie głosować i co zabrać

Jak znaleźć obwodową komisję wyborczą, do której jesteśmy przypisani, jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie udać się na głosowanie? Można to zrobić pod tym linkiem.

Co trzeba zabrać na wybory? Oczywiście dokument tożsamości. Ma to być dokument ze zdjęciem, jak dowód osobisty (również w aplikacji mObywatel), paszport, legitymacja studencka, prawo jazdy, książeczka wojskowa (co ciekawe, nie muszą być ważne, ale zawierać zdjęcie i dane osobowe). Jeśli głosujemy za granicą, musimy mieć paszport lub dowód osobisty, jeśli do danego państwa można wjechać na ich podstawie.

Zadbaj o ważność głosu

Aby nasz głos był ważny, warto uważnie przeczytać instrukcję głosowania, którą otrzymamy, pobierając karty wyborcze. Wybieramy tylko jednego kandydata do Sejmu i tylko jednego kandydata do Senatu. Aby głos był ważny, powinniśmy postawić w kratce dwie linie, które przecinają się w jej obrębie, a więc (najbezpieczniej) znak "x". Postawienie np. "ptaszka", znaku "v", będzie głosem nieważnym.

Zachęcamy do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. Nie śpijcie, bo Was przegłosują.