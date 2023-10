Zobacz debatę wyborczą portEl.pl

(graf. Andrzej Kraśkiewicz)

We wtorek, 3 października, odbyła się wyborcza debata, organizowana przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych oraz mieszkańców Elbląga, bo to było otwarte spotkanie dla publiczności.

Debata odbyła się w Bibliotece Elbląskiej, w sali św. Ducha. Początek o godz. 18. Zaprosiliśmy do dyskusji kandydatów na parlamentarzystów wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Koalicję Obywatelską reprezentował Jerzy Wcisła, Trzecią Drogę - Zbigniew Ziejewski, Nową Lewicę - Monika Falej, Konfederację - Konrad Sajkowski, Bezpartyjnych Samorządowców - Jarosław Lesiakowski. Z Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na nasze zaproszenie otrzymaliśmy maila następującej treści: "Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, nie możemy wziąć udziału w debacie". Miejsce dla kandydata PiS czekało na debacie. Debata składała się z czterech części. W pierwszej zadaliśmy pytania kandydatom, w drugiej kandydaci przepytywali siebie nawzajem, w trzeciej oddaliśmy głos publiczności, by mogła zadać swoje pytania. Ostatnia część to podsumowanie debaty przez poszczególnych kandydatów. Debata w Bibliotece Elbląskiej trwała około półtorej godziny, była transmitowana na żywo na fanpage portEl.pl na Facebooku, który obserwuje ok. 37 tysięcy użytkowników. Internauci mogli zadawać pytania konkretnym kandydatom w komentarzach pod transmisją. Najciekawsze odczytaliśmy kandydatom w trzeciej części debaty. Zobacz retransmisję debaty, wkrótce nasze sprawozdanie i opinie kandydatów i publiczności po naszym spotkaniu. Mamy nadzieję, że debata pozwoliła zaprezentować kandydatom najważniejsze kwestie ich wyborczych programów, a wyborcom podjąć decyzję, na który komitet oddadzą głos 15 października. Dziękujemy Bibliotece Elbląskiej za pomoc w organizacji debaty!

red.