Kto chce do Sejmiku

Sala obrad Sejmiku Wojewódzkiego w Olsztynie (fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

Siedem komitetów wyborczych będzie walczyć o mandaty radnych do Sejmiku Wojewódzkiego w okręgu nr 3. Obejmuje on Elbląg oraz powiaty elbląski, braniewski, bartoszycki i lidzbarski. Do zdobycia jest 6 mandatów, wśród kandydatów jest wielu elblążan.

Elbląg nie ma w ostatnich latach szczęścia do reprezentacji miasta w Sejmiku Województwa. W obecnej kadencji jedyną radną z naszego miasta jest Grażyna Kluge, wiceprzewodnicząca Sejmiku. Z rozmów, jakie odbyliśmy z przedstawicielami kilku komitetów wynika, że chcieliby to zmienić, stąd obecność elblążan na czołówkach wielu list wyborczych. Niespodzianką za to może być start do Sejmiku dopiero z ostatniego miejsca Witolda Wróblewskiego, obecnego prezydenta Elbląga czy Haliny Sałaty, wieloletniej elbląskiej radnej. Poniżej przedstawiamy listy (kolejność komitetów alfabetyczna) wszystkich zarejestrowanych komitetów w okręgu nr 3. KW KOALICJA OBYWATELSKA 1. Robert Turlej, Elbląg, 42 lata 2. Elżbieta Ruda, Braniewo, 50 lat 3. Marek Chyl, Lidzbark Warmiński, 60 lat 4. Agnieszka Grzelak, Elbląg, 50 lat 5. Michał Butkiewicz, Elbląg, 19 lat 6. Wanda Harhaj, Pasłęk, 66 lat 7. Małgorzata Oleksiak, Elbląg, 38 lat 8. Miron Sycz, Górowo Iławeckie, 64 lata KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1. Liliana Wiadrowska, Elbląg, 33 lata 2. Gabriela Sikorska, Elbląg, 61 lat 3. Katarzyna Markowska, Olsztyn, 50 lat 4. Cezary Dębkowski, Bukwałd, 38 lat 5. Radosław Michalski, Tomaryny, 41 lat 6. Bartosz Kowalski, Elbląg, 37 lat KKW LEWICA 1. Janusz Nowak, Elbląg, 65 lat 2. Bożena Stępczyńska, Braniewo, 62 lata 3. Halina Jędrzejewska, Bartoszyce, 58 lat 4. Ryszard Nałęcz, Lidzbark Warmiński, 74 lata 5. Krystyna Szulc, Piastowo, 63 lata 6. Jerzy Mańkut, Pieniężno, 66 lat 7. Sylwia Piekart, Orneta 46 lat 8. Danuta Zubrycka, Bartoszyce, 59 lat KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW 1. Sebastian Sadłek, Gardyny-Leśniczówka, 44 lata 2. Małgorzata Mazurkiewicz, Elbląg, 49 lat 3. Weronika Piskorek, Elbląg, 25 lat 4. Piotr Abucewicz, Bartoszyce, 40 lat 5. Mario Bojadzijew, Elbląg, 35 lat 6. Ewelina Kozakiewicz, Elbląg, 35 lat 7. Tomasz Mysłowski, Elbląg, 41 lat KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. Marcin Kazimierczuk, Bartoszyce, 47 lat 2. Łukasz Kochan, Elbląg, 42 lata 3. Małgorzata Adamowicz, Elbląg, 55 lat 4. Jolanta Andruszkiewicz, Bartoszyce, 61 lat 5. Ewa Wyszomirska, Gronowo, 39 lat 6. Henry Koniecko, Pasłęk, 69 lat 7. Mirosław Król, Orneta, 65 lat 8. Halina Sałata, Elbląg, 76 lat KW STOWARZYSZENIE BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1. Danuta Gromyko, Elbląg, 63 lata 2. Teresa Andrukajtis, Elbląg, 65 lat 3. Anna Węglińska, Elbląg, 52 lat 4. Aleksander Rutkowski, Dąb, 50 lat 5. Andrzej Krupiński, Kobułty, 61 lat 6. Marek Hermanowski, Olsztyn, 72 lata 7. Stanisława Boguszewska-Cichocka, Olsztyn, 72 lata KW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. Robert Szczepański, Dobrocin, 51 lat 2. Jan Bobek, Piórkowo, 65 lat 3. Janusz Gierulski, Elbląg, 70 lat 4. Wioletta Jaskólska, Lidzbark Warmiński, 55 lat 5. Małgorzata Kozioł, Orneta, 60 lat 6. Danuta Oleksiak, Łęcze, 54 lata 7. Ewa Nisiewicz, Sąpy, 47 lat 8. Witold Wróblewski, Elbląg, 64 lata

oprac. RG na podst. danych PKW