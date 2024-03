Michał Missan obiecuje stadion...

...piłkarsko – lekkoatletyczny przy ul. Krakusa. To jeden z konkretów obiecanych przez kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy: w 2022 r. prezydent Elbląga Witold Wróblewski złożył do „Polskiego Ładu” wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu przy ul. Krakusa (obecnie użytkowany przez piłkarzy Concordii) w celu przekształcenia go w obiekt lekkoatletyczny. Wówczas koszt inwestycji szacowano na 5,5 mln zł, dofinansowanie rządowe miało wynieść 5 mln. Skończyło się na dobrych chęciach, bo wniosek rządowego wsparcia nie dostał i z powrotem ugrzązł w urzędniczych szufladach.

- Chciałbym zadeklarować, że ten stadion, który jest za nami [stadion przy ul. Krakusa], jeżeli zostanę prezydentem, to do końca przyszłej kadencji będzie stadionem lekkoatletycznym. - mówił Michał Missan, kandydat na prezydenta na konferencji prasowej na stadionie Concordii.

Obiekt ma być stadionem piłkarsko – lekkoatletycznym, z którego korzystać będą lekkoatleci i piłkarze Concordii. Kandydat Koalicji Obywatelskiej chciałby budowy bieżni, rzutni i infrastruktury do lekkiej atletyki. - Na tym stadionie nie tylko będą trenować kluby. Widzimy, że ludzie w Elblągu zaczęli biegać. Niezwykle się cieszymy, że to zostanie zrealizowane w naszym mieście – dodał Leszek Wilk, kandydat do Rady Miejskiej z komitetu „Tak dla Elbląga”. [Tu naszym czytelnikom należy się wyjaśnienie: KWW „Tak dla Elbląga” popiera Michała Missana w wyborach na prezydenta i jednocześnie konkuruje z kandydatami Koalicji Obywatelskiej o mandaty radnych Rady Miejskiej].

Co ze Stadionem Miejskim? (przy ul. Agrykola 8)

- Mamy złożony wniosek na dofinansowanie na niemal 7 milionów złotych. Nie będę obiecywał, że postawię nowy stadion, ponieważ bez środków zewnętrznych jest to niemożliwe. A dziś nie ma perspektywy na takie środki zewnętrzne – wyjaśniał Michał Missan. - Jak ktoś obiecuje nowy stadion, to nie ma pojęcia o finansach w samorządzie.