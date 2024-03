Nasza sonda. Na kogo oddasz głos w wyborach na prezydenta Elblaga

Rozpoczynamy naszą sondę dotyczącą wyborów na prezydenta Elbląga. Kandydatów jest pięciu. W kolejności alfabetycznej to: Sławomir Malinowski, Michał Missan, Stefan Rembelski, Paweł Rodziewicz i Andrzej Śliwka. Kto ma największe szanse na wygraną?

Naszą sondę będziemy prowadzić na stronie portEl.pl do 4 kwietnia. By ograniczyć ryzyko manipulacji, głos można było oddawać tylko po zalogowaniu się do serwisu portEl.pl z użyciem maila, który był zarejestrowany w naszej bazie przed 5 marca 2024 r. Sonda jest anonimowa i oczywiście nie jest profesjonalnym sondażem, przeprowadzanym przez instytut badawczy, ale formą wyrażenia swoich poglądów przez Czytelników portEl.pl Jej wyniki podamy 5 kwietnia rano, w ostatni dzień kampanii wyborczej. A teraz kilka zdań o każdym z kandydatów.

Sławomir W. Malinowski (66 lat). Startuje z komitetu Razem dla Elbląga. Były dziennikarz, obecnie reżyser i producent filmowy, chce wrócić do lokalnej polityki. Był radnym dwóch kadencji (1994-1998 i 2013-2014), sprawował podczas nich funkcję odpowiednio przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydował w wyborach na prezydenta Elbląga w 2006 roku, zdobywając wówczas 3-procentowe poparcie.

Michał Missan (47 lat). Startuje z komitetu Koalicji Obywatelskiej, ma poparcie lokalnej Lewicy i komitetu Ruch Samorządowy Tak dla Elbląga. Od lutego 2020 roku do 14 marca tego roku był wiceprezydentem Elbląga, wcześniej radnym trzech kadencji, szefem klubu radnych KO w Radzie Miejskiej. W 2018 roku startował w wyborach na prezydenta Elbląga, zajmując trzecie miejsce z poparciem 19,3 proc. wyborców. Pracował jako ratownik medyczny i koordynator pogotowia ratunkowego. Ma doktorat z zarządzania.

Stefan Rembelski (66 lat). Startuje z własnego komitetu MEGA Elbląg (to skrót od Make Elbląg Great Again), jest inżynierem i przedsiębiorcą. To już jego czwarta kampania jako kandydata na prezydenta Elbląga. Startował w wyborach w 2002, 2010 i 2018 rok, uzyskując najwyżej kilkuprocentowe poparcie. Pod koniec 2022 roku został pełnomocnikiem grupy referendalnej, która chciała odwołać władze miasta w referendum. Do głosowania nie doszło, grupa nie zebrała wystarczającej liczby podpisów.

Paweł Rodziewicz (41 lat). Startuje z własnego komitetu Nowy Elbląg. To jego debiut w wyborach na prezydenta Elbląga, w październiku startował w wyborach do Sejmu z listy Lewicy. Jest radcą prawnym, choć pracował także jako dziennikarz w lokalnych mediach. Od 2018 roku jest miejskim rzecznikiem praw konsumentów. Zasłynął walką z organizatorami prezentacji dla seniorów, w których starsze osoby były zachęcane do podpisywania niekorzystnych dla nich umów sprzedaży.

Andrzej Śliwka (35 lat). Startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, jest radcą prawnym. W latach 2020-2023 był wiceministrem aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W październikowych wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła, uzyskując drugi wynik wyborczy spośród wszystkich kandydatów w okręgu elbląskim. Jest członkiem sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej oraz członkiem komisji obrony narodowej.

Kto z nich wygra wybory na prezydenta Elbląga? Czy będzie druga tura? O tym wszystkim dowiemy się już 7 kwietnia. Zanim jednak pójdziemy do urn, zachęcamy Czytelników portEl.pl do udziału w naszej wyborczej sondzie, którą zamieszczamy obok.