Sonda eurowyborcza. Tak głosowali Czytelnicy

(graf. Andrzej Kraśkiewicz)

Gdyby to Czytelnicy portElu decydowali o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 3, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zajęłyby ex equo drugie miejsce. Jak będzie w niedzielę, 9 czerwca? Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach do europarlamentu, bo to głosowanie naprawdę ma wpływ na przyszłość naszego kraju.

Naszą sondę prowadziliśmy przez kilka tygodni aż do piątku, 7 czerwca do godz. 9. Głosowanie było anonimowe i możliwe tylko po zalogowaniu z konta zarejestrowanego przed 19 maja 2024 roku. Wprowadziliśmy taką zasadę, by ograniczyć ryzyko manipulacji. Wyniki sondy przedstawiamy na grafice obok. W głosowaniu wzięło udział prawie 500 internautów. Wyniki sondy oczywiście nie są reprezentatywne. Widać w niej o wiele wyższe niż pokazują to ogólnopolskie sondaże poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, o wiele niższe - dla Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki pozostałych czołowych ugrupowań politycznych w Polsce mieszczą się w granicach sondażowego błędu statystycznego. Zaskakuje, co widać też w sondażach profesjonalnych firm badawczych, wysoki wynik Konfederacji, co jest potwierdzeniem rozprzestrzeniania się w naszym kraju idei krytykujących unijną integrację. Mimo to nadal poparcie dla członkostwa Polski w UE wynosi 76 procent (rekordowe było dwa lata temu, gdy wynosiło 92 proc.). Niedzielne głosowanie pokaże, jaka może być nie tylko przyszłość Polski w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim samej Unii. W wielu krajach do głosu coraz częściej dochodzą antyunijne ugrupowania, co może zwiastować kolejne kryzysy polityczne w krajach członkowskich i między poszczególnymi krajami. To już trzecie w ostatnich ośmiu miesiącach wybory w naszym kraju. Ale nie mniej ważne od poprzednich. Warto pójść głosować, bo każdy oddany głos to odpowiedź na to, jaka będzie przyszłość nas wszystkich w Europie. Przypominamy, na kogo można oddać głos w okręgu nr 3, obejmującym województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego Lista nr 1 KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. Paweł Zalewski, parlamentarzysta, Warszawa 2. Stefan Krajewski, parlamentarzysta, Wola Zambrowka 3. Barbara Okuła, poseł na Sejm RP, Wasilków 4. Maria Niklińska, aktorka, Warszawa 5. Rafał Ryszczuk, nauczyciel, Kisielice 6. Agnieszka Górska, rektor uczelni, Biskupiec 7. Maciej Dybowski, asystent parlamentarny, Białystok 8. Wioletta Jaskólska, wykładowca akademicki, Lidzbark Warmiński 9. Kazimierz Ganzke, nauczyciel, Białystok 10. Marta Rau, wykładowca akademicki, Białystok Lista nr 2 KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1. Piotr Lisiecki, wydawca, Naglady 2. Jan Krysiak, przedsiębiorca, Ostróda 3. Karol Kiciński, informatyk, Białystok 4. Zbigniew Jaskowski, ekonomista, Ełk 5. Paulina Gołębiewska, księgowa, Olsztynek 6. Katarzyna Wojciechowska, inżynier budownictwa, Wójtowo 7. Aneta Duda-Bejnarowicz, wychowawca, Kętrzyn 8. Agnieszka Dębkowska, terapeuta, Olsztyn 9. Magdalena Wiśniewska, ekonomista, Białystok 10. Konrad Krupiński, rolnik, Kukowo Lista nr 3 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE 1. Urszula Brzozowska, pedagog, Olsztyn 2. Łukasz Zakrzewski, inżynier budowy dróg, Giżycko 3. Rafał Kosno, dziennikarz, Białystok 4. Zorina Dańkowska, pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, Kobylin-Cieszym 5. Leszke Burchardt, doradca ds. rynku nieruchomości, Warszawa 6. Paulina Czarnowska, prawnik, Czarnowo Biki 7. Kamil Sokołowski, konserwator, Mońki 8. Weronika Czerniawska, historyk, Białystok 9. Piotr Biliński, politolog, Romany 10. Krzysztof Hołownia, właściciel zakładu usługowego, Łomianki Lista nr 4 KW POLEXIT 1. Miłosz Kuziemka, inżynier górnik, Sopot 2. Jacek Gierwatowski, trener sportu, Elbląg 3. Anna Kaczor, księgowa, Wieliczka 4. Natalia Jajszczak, specjalista ds. marketingu i handlu, Stasi Las 5. Dawid Pszenny, dyrektor handlowy, Toruń 6. Katarzyna Gol, geolog, Krzeczów 7. Włodzimierz Dobrek, technik mechanik, Dąbrowa Górnicza 8. Agnieszka Maciejewska, pracownik biurowy, Kostrzyn nad Odrą 9. Jolanta Dąbek, emeryt, Sopot 10. Maciej Wiewiórka, kierowca sam. dostawczego, Rumia Lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA 1. Jacek Protas, polityk, Lidzbark Warmiński 2. Tomasz Frankowski, polityk, Grabówka 3. Anna Wojciechowska, ekonomistka, Małkinie 4. Alicja Łepkowska-Gołaś, archiwista, Piątnica Poduchowna 5. Joanna Bochniarz, prawnik, Bukwałd 6. Magdalena Milbrat-Pyżyńska, lekarka-dentystka, Rybical 7. Marek Tyszkiewicz, aktor, Białystok 8. Ireneusz Weryk, lekarz, Nidzica 9. Anna Naszkiewicz, prawnik, Suwałki 10. Anna Augustyn, nauczyciel akademicki, Białystok Lista nr 6 KKW LEWICA 1. Bożena Przyłuska, specjalista marketingu społecznego, Blanki 2. Edyta Kondzior, inżynier środowiska, Turośń Kościelna 3. Urszula Wiadrowska, dekorator wnętrz, Elbląg 4. Andrzej Aleksiejczuk, elektromonter, Białystok 5. Tomasz Mańczuk, przedsiębiorca, Lipsk 6. Marta Mroczkowka, manager, Białystok 7. Beata Dalkowska, ekonomista, Węgorzewo 8. Ireneusz Dzienisiewicz, samorządowiec, Ełk 9. Tomasz Krutul, technik informatyk, Nowodworce 10. Marcin Kulasek, parlamenrarzysta, Olsztyn Lista nr 7 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. Maciej Wąsik, archeolog, Warszawa 2. Karol Karski, profesor prawa, Białystok 3. Adam Andruszkiewicz, parlamentarzysta, Klepacze 4. Iwona Arent, politolog, Olsztyn 5. Olga Semeniuk-Patkowska, parlamentarzysta, Warszawa 6. Jacek Bogucki, poseł na Sejm RP, Siennica-Lipusy 7. Bogusława Orzechowska, lekarz, Ostróda 8. Bernadeta Krynicka, pielęgniarka, Łomża 9. Robert Gontarz, poseł, Tuczki 10. Sebastian Łukaszewicz, poseł na Sejm RP, Kozińce Lista nr 8 KW NORMALNY KRAJ 1. Jarosław Galej, przedsiębiorca, Białystok 2. Tadeusz Poźniak, nauczyciel, Olsztyn 3. Dorota Radziszewska, psycholog, Białystok 4. Leszek Gosk, ekspert przyrodniczy, Rutki 5. Danuta Nowosielska, ekonomista, Nowa Wieś Wielka 6. Marian Czapliński, technik budowlany, Radosty 7. Marta Młodzianowska, pedagog, Zawyki 8. Alina Erdene-Ochir, przedsiębiorca, Lubawa 9. Monika Żurawska-Wiącek, rolnik, Liwa 10. Patryk Olencki, geograf, Białystok

oprac. RG