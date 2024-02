\"Tak dla Elbląga\". Oni chcą tylko do Rady

Były parlamentarzysta i prezydent Elbląga Witold Gintowt-Dziewałtowski będzie otwierał listę kandydatów KWW „Tak dla Elbląga“ w jednym z okręgów. Komitet, któremu patronuje Witold Wróblewski, zaprezentował dziś swoich kandydatów do Rady Miejskiej. Na prezydenta swojego kandydata nie ma, popiera Michała Missana z Koalicji Obywatelskiej. Zobacz zdjęcia.

Czołowe miejsca na listach KWW "Tak dla Elbląga zajęli oprócz byłego prezydenta i parlamentarzysty, byli i obecni radni, urzędnicy i dyrektorzy placówek oświatowych.

- [Koalicja Obywatelska - przyp. SM] to potencjalny nasz przeciwnik w wyborach. W jakimś sensie jesteśmy nadal koalicją, mimo że mamy dwa odrębne komitety wyborcze, mniej więcej ten sam program, mniej więcej te same cele. Mam nadzieję, że będziemy współpracować w nowej Radzie Miasta - mówił Witold Gintowt-Dziewałtowski.

- Nie jesteśmy partią. Z doświadczenia wiem, że wiele osób nie chce głosować na partie, woli głosować na komitety lokalne. Jesteśmy ruchem samorządowym, dla nas przede wszystkim liczy się Elbląg. Nie działamy pod egidą żadnej partii, nie jesteśmy związani odgórnymi nakazami, dlatego jesteśmy alternatywą dla innych - dodał Krzysztof Konert, obecny radny i jedynka na liście w okręgu nr 5.

Listę w okręgu nr 1 otwiera Witold Gintowt-Dziewałtowski, były wieloletni parlamentarzysta, były prezydent Elbląga, obecnie emeryt. - Na ile jeszcze mam zdrowia, chęci, możliwości i mogę się do czegoś przydać, a jestem o tym przekonany, to kandyduję - Witold Gintowt-Dziewałtowski tak uzasadniał swoja decyzję o kandydowaniu. - To nie jest tak, ze prezydent będzie wszystko wiedział. Właśnie radni mają podpowiadać, pytając wcześniej wyborców, a potem pilnować, aby te pieniądze były jak najlepiej wydane.

Drugim głośnym powrotem do lokalnej polityki jest Maria Kosecka, radna pięciu kadencji Rady Miejskiej, w ostatnich wyborach nie startowała. Otwiera listę kandydatów w okręgu 2. - Jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w Elblągu - tak Maria Kosecka tłumaczyła swoją decyzję.

Liderem okręgu nr 3 jest Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu. Przypomnijmy, że w ubiegłych wyborach Małgorzata Sowicka wywalczyła mandat radnego z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego, ale nie zdecydowała się przyjąć mandatu (wiązałoby się to z koniecznością odejścia z pracy z Urzędu Miasta). Dyrektor wybrała wówczas pracę w ratuszu.

„Jedynkę“ na liście w okręgu nr 4 otrzymał Paweł Fedorczyk, radny obecnej kadencji, który do rady dostał się z listy Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie kadencji wystąpił z klubu radnych PiS i został radnym bez przynależności klubowej, ale często publicznie popierał decyzje prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Liderem listy w okręgu nr 5 będzie Krzysztof Konert, obecny radny „prezydenckiego“ klubu radnych. Na kolejnych pozycjach w okręgach znajdziemy obecnych radnych m. in. Marka Burkhardta, Krystynę Urbaniak, Andrzeja Tomczyńskiego; byłego radnego Wojciecha Rudnickiego, dyrektorów szkół, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Adama Krause, przedsiębiorców, trenera judo Leszka Wilka czy przedsiębiorcę Marcina Trudnowskiego.

- To są wszystko osoby bardzo doświadczone. Liczymy na to, że ich doświadczenie będziemy mogli wykorzystać w pracy samorządowej - mówił Krzysztof Konert, który jest pełnomocnikiem wyborczym KWW "Tak dla Elbląga".

Nie jest przypadkiem, że kandydaci na radnych „Tak dla Elbląga“ mogą być kojarzeni z ustępującym prezydentem Elbląga. To Witold Wróblewski jako pierwszy zabrał głos na konwencji. - Jeśli chodzi o start w tych wyborach, nie wystawiamy jako ruch samorządowy „Tak dla Elbląga“ kandydata [na prezydenta - przyp. SM]. Uzgodniliśmy, że będziemy popierać kandydaturę Michała Missana - mówił Witold Wróblewski.

Gościem elbląskiej konwencji był poseł Jacek Karnowski, prezes ruchu samorządowego „Tak dla Polski“, były prezydent Sopotu. Konwencję prowadził lider elbląskiej Lewicy Janusz Nowak, były już wiceprezydent Elbląga i Małgorzata Sowicka, kandydatka na radną. Pewną ciekawostka jest fakt, że w wyborach do sejmiku wojewódzkiego Witold Wróblewski i Janusz Nowak będą walczyć o mandat z różnych komitetów wyborczych. Pierwszy z Trzeciej Drogi, drugi - z Lewicy.