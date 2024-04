Wybory 2024. Frekwencja niższa niż w I turze

(fot. Mikołaj Sobczak)

W kraju frekwencja w drugiej turze do godz. 12 wyniosła 12,93 proc. – to mniej niż o tej samej porze w I turze oraz w wyborach w drugiej turze z 2018 roku. W Elblągu frekwencja jest też niższa niż dwa tygodnie temu, ale za to wyższa niż średnia dzisiejsza średnia krajowa.

Druga tura odbywa się w ponad 750 gminach w Polsce, w tym w około 60 miastach. W regionie elbląskim do urn jeszcze raz pójdą mieszkańcy Elbląga oraz gminy Milejewo i Godkowo. Do godz. 12 w Elblągu w wyborach na prezydenta Elbląga zagłosowało 11 835 mieszkańców, co stanowi 13,78 proc. uprawnionych do głosowania. Dwa tygodnie temu było to 14 145 osób, co stanowiło 16,48 proc. uprawnionych. Tymczasem w gminie Godkowo frekwencja do godz. 12 wyniosła 19,09 proc. (dwa tygodnie temu było 19,62 proc.), w gminie Milejewo - 13,38 proc. (w pierwszej turze było 19,64 proc.). Państwowa Komisja Wyborcza poda jeszcze w niedzielę frekwencja na godz. 17.Podamy najświeższe dane, jak tylko będą znane.

oprac. RG na podstawie danych PKW