Tak elblążanie głosowali na prezydenta RP

W Elblągu Rafał Trzaskowski uzyskał 41,92 proc. Głosów, Karol Nawrocki - 24,25 proc. Frekwencja wyniosła 64,58 proc.

Uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach na prezydenta RP było w Elblągu 82 651 osób. Do urn wybrało się 53 373 wyborców, co stanowi 64,58 procentową frekwencję. Jak rozkładały się głosy na poszczególnych kandydatów?

Rafał Trzaskowski

22 262 głosy (41,92 proc.)

Karol Nawrocki

12 878 głosów (24,25 proc.)

Sławomir Mentzen

6 345 głosów (11,95 proc.)

Szymon Hołownia

2 815 głosów (5,30 proc.)

Grzegorz Braun

2 352 głosy (4,43 proc.)

Magdalena Biejat

2 344 głosy (4,41 proc.)

Adrian Zandberg

2 108 głosów 3,97 proc.)

Krzysztof Stanowski

735 głosów (1,38 proc.)

Joanna Senyszyn

535 głosów (1,01 proc.)

Marek Jakubiak

365 głosów (0,69 proc.)

Artur Bartoszewicz

244 głosy (0,46 proc.)

Maciej Maciak

85 głosów (0.15 proc.)

Marek Woch

43 głosy (0,08 proc.)