Trwa pierwsza tura wyborów, w której o urząd prezydenta Polski ubiega się 13 kandydatów. Jeśli żaden z nich nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, w lokalach wyborczych spotkamy się ponownie 1 czerwca. Zobacz zdjęcia.

Lokale wyborcze w całej Polsce zostały otwarte o godz. 7. Wziąć udział w głosowaniu może prawie 29 milionów obywateli. PKW utworzyła 32 tys. 143 obwody głosowania, w tym 511 za granicą. My odwiedziliśmy dziś jeden z nich, by zobaczyć, jak przebiega głosowanie.

Pod lokalem wyborczym nr 42 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego spotkaliśmy pana Waldemara i panią Helenę - Udział w wyborach to obowiązek obywatelski. Chodzimy na każde wybory, zawsze wybieramy kandydata, który jest najlepszy. Na pewno córki też zagłosują i 20-letnia wnuczka również – powiedzieli.

W podobnym tonie wypowiedziała się pani Barbara - To obywatelski obowiązek. Ciągle człowiek się uczy, że będzie lepiej, a na pewno będzie - powiedziała.

- Chcę mieć jakiś wpływ na wybory. Może będę miał wpływ na to, co będzie się działo w Polsce. Przez wiele lat myślałam, że mój głos nic nie da i zachęcam innych żeby nie myśleli tak jak ja - dodał pan Paweł.

- Głosujemy dla dobra Polski. To są bardzo ważne wybory - mówił pan Wojciech.

Przypominamy, że do zamknięcia lokali wyborczej, czyli do godz. 21, obowiązuje cisza wyborcza. Do godz. 12 frekwencja w Elblągu wyniosła niewiele ponad 22 procent, to o prawie 3 procent mniej niż w ostatnich wyborach prezydenckich pięc lat temu.