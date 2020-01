Aresztowany za rozbój na nastolatku

Policjanci zatrzymali, prokurator przedstawił zarzuty, a sąd go aresztował. Sprawa dotyczy 19-latka spod Elbląga, który jest podejrzany o rozbój na nastolatku. Zatrzymany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany 19-latek to mieszkaniec jednej z podelbląskich miejscowości. Tam też został zatrzymany. Śledczy zarzucają mu rozbój i liczne kradzieże. Pierwsza sprawa dotyczy nastolatka, któremu na dworcu PKS w Elblągu zabrał słuchawki i groził śmiercią. Miało to miejsce 8 stycznia br. Przyznał się także do kradzieży działkowych na ulicy Fredry, jak również do włamania w Kamionku Wielkim pod Elblągiem. Stamtąd zginęło wyposażenie domu, elektronarzędzia i metalowe elementy, które później sprawca spieniężył w skupie złomu. Zatrzymany 19-latek był wcześniej notowany za kradzieże. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.