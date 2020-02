Czyj to tablet?

fot. policja Reklama

Do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przyniesiono tablet znaleziony 15 lutego przy ul. Wojska Polskiego. Osoba, do której on należy, proszona jest o kontakt z policjantem pod nr telefonu 55 230 17 07 i odbiór zguby z KMP w Elblągu przy al. Tysiąclecia 3.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu