Jadąc elektryczną hulajnogą zderzył się z rowerzystą

Policjanci z Braniewa interweniowali na jednej z miejscowych ulic. Jak ustalili funkcjonariusze, 12-letni chłopiec podróżujący elektryczną hulajnogą nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i doprowadził do zderzenia. Teraz niecodzienne zdarzenie znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policjanci apelują do wszystkich pasjonatów hulajnóg o rozwagę na drodze.

Wczoraj (8 stycznia) około godz. 13 policjanci zostali powiadomieni o niecodziennej drogowej sytuacji przy ul.Botanicznej w Braniewie. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy za całe zajście odpowiedzialny jest 12-latek. Chłopiec, który poruszał się na po ścieżce rowerowej elektryczną hulajnogą , na łuki drogi nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście, w efekcie czego doszło do zderzenia. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Teraz o nieodpowiedzialnym zachowaniu młodego uczestnika ruchu drogowego zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Policjanci przypominają, że choć użytkownicy hulajnogi czy deskorolki traktowani są przez prawo jako piesi, to w razie potrącenia innej osoby mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Każdy podróżujący na takim urządzeniu powinien zachować wymaganą ostrożność.