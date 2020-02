Kary za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym

Jeżeli osoba powoduje kolizje drogową a jednocześnie stworzy przy tym zagrożenie dla innych uczestników ruchu, policjanci mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie takiej osoby. Wiąże się to z tym, że sąd często decyduje o czasowym zakazie kierowania pojazdami przez taką osobę.

Publikujemy dwa przykłady sądowych rozstrzygnięć dotyczących kolizji: Pierwsza miała miejsce 4 listopada 2019 roku. przy ul. Warszawskiej. 25-latek kierujący audi wyprzedzał kilka pojazdów jednocześnie, przy czym nie zachował należytej ostrożności i zderzył się najpierw z toyotą a następnie ze słupem oświetleniowym. Dodatkowo nie miał uprawnień do kierowania. Sąd skazał mężczyznę na 1000 złotych grzywny oraz rok zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Inny przypadek to 35-latek, który został zatrzymany do kontroli w Krzewsku. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o jego ukaranie. W lutym 2020 roku sąd skazał 35-latka na grzywnę w wysokości 1000 złotych oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas 8 miesięcy.

W przypadku złamania zakazu, kierującym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.