Kim jest ten mężczyzna?

Policjanci z elbląskiej komendy zwracają się z prośbą o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny mogącego mieć związek z przestępstwem kradzieży paliwa. Sprawca na terenie dwóch stacji zatankował benzynę, nie zapłacił za nią i odjechał.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 30 grudnia 2019 roku około godz. 11.10. Na stację paliw Orlen przy ul. Królewieckiej 144 podjechał pojazd ford focus koloru białego o numerze rej. HE 1Q999. Kierujący pojazdem zatankował paliwo o wartości 257 zł i odjechał nie płacąc.

fot. policja



Do drugiego zdarzenia doszło 5 stycznia około godz. 4.40 na terenie stacji paliw Lotos w Elblągu przy ulicy Teatralnej 1. Mężczyzna tankując pojazd ford focus kol. białego o numerze rej. HE 1Q999 nie zapłacił 252 zł za paliwo i odjechał.

Policjanci proszą o pomoc w ustaleniu danych mężczyzny widocznego na zdjęciach z monitoringu stacji. Informacje można przekazywać do KMP w Elblągu pod nr tel. 55 230 16 24, 55 230 16 28 lub mailowo na adres: (policja@elblag.ol.policja.gov.pl). Zapewniamy całkowitą anonimowość.