Napadli na kobietę i wyrwali jej torebkę

Policjanci z Elbląga zatrzymali dwóch młodych mężczyzn pod zarzutem rozboju. Ofiarą napastników była 75-letnia elblążanka. Przewrócili kobietę i okradli. Policjanci zatrzymali podejrzanych i odzyskali skradzione mienie. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do tego rozboju doszło na początku roku (5 stycznia) przy ul. Karowej w Elblągu. Do 75-letniej elblążanki podbiegło dwóch mężczyzn i przewróciło ją na ziemię. Zabrali torebkę, w której był portfel oraz telefon. Sprawcy uciekli. Pokrzywdzona poprosiła o pomoc przechodnia, który wezwał patrol policji. Kobieta nie wymagała hospitalizacji, doznała ogólnych potłuczeń.

Sprawa trafiła do kryminalnych, którzy ustalili i zatrzymali podejrzanych na terenie Elbląga. Okazało się, że to nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat. Ten młodszy był wcześniej notowany za rozboje. Obydwaj to mieszkańcy Elbląga. Okazało się, że mają na swoim koncie jeszcze kradzież roweru spod szkoły na ulicy Zajchowskiego w Elblągu. Zarówno jednoślad, jak i rzeczy pokrzywdzonej w rozboju, zostały przez policjantów odzyskane.

Obydwaj odpowiedzą teraz za rozbój i kradzież. 17-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Młodszym zajmie się jeszcze sąd rodzinny.