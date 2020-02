Nieodpowiedzialny kierowca zatrzymany dzięki reakcji obywatela

Choć miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wsiadł "za kółko". Na nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny nie pozostał obojętny pewien mieszkaniec Braniewa, który widząc jak 32-latek szykuje się do odjazdu – uniemożliwił mu to, a następnie wezwał policjantów.

Wczoraj (6 lutego) około godz. 15 policjanci otrzymali informację, że jeden z mieszkańców uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu autem. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna, który próbował odjechać ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej zgłaszający dostrzegł jak 32-latek próbuje odjechać samochodem. Chcąc mu to uniemożliwić próbował odebrać mu kluczyki. Po chwili, gdy kierowca zorientował się, że o całej sytuacji powiadamiania jest właśnie Policja – oddalił się pieszo. Funkcjonariusze szybo ustalili personalia mężczyzny i po chwili zapukali do jego drzwi. Sprawdzenia w służbowych systemach potwierdziły przypuszczenia zgłaszającego – 32-latek do maja 2020r. ma orzeczony sądowy zakaz. Teraz odpowie za jego złamanie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.