Podejrzany o kradzież w rękach policji

Policjanci z Elbląga zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Jest on podejrzewany o kradzież elektronarzędzi z budowy. Zatrzymany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany to 28-latek z Malborka. Śledczy zarzucają mu kradzież elektronarzędzi na kwotę blisko 1 700 zł z terenu budowy domu w Komorowie Żuławskim na początku lutego. 12 lutego został zatrzymany na terenie Elbląga. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Skradziony sprzęt: agregat prądotwórczy, zagęszczarkę do betonu, pilarkę, wkrętarkę, spieniężył w lombardach. . Część z tych rzeczy policjanci odzyskali i trafiły one do właściciela. Policjanci ustalili również, że dopuścił się podobnych czynów na terenie Malborka. Podejrzany był wcześniej karany za podobne czyny. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.