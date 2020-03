Policjanci dbają o bezpieczeństwo pieszych

Elbląscy policjanci kontrolują okolice przejść dla pieszych. Zwracają przede wszystkim uwagę na kierujących, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach oraz wyprzedzają lub omijają inne pojazdy, które tego pierwszeństwa udzieliły. To niebezpieczne wykroczenie, którego popełnienie może doprowadzić do wypadku potrącenia osoby pieszej.

Policjanci z elbląskiej drogówki bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na przejściach dla pieszych i reagują za każdym razem, gdy zauważą, ze doszło do popełnienia wykroczenia. Tym razem służba była pełniona w okolicach przejścia dla pieszych przy ul. Odrodzenia w Elblągu. Funkcjonariusze otrzymywali bezpośrednio od mieszkańców oraz poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa sygnały o niebezpiecznym zachowaniu kierujących właśnie w tym miejscu.

Policyjny wideorejestrator po raz kolejny nagrał kilku kierujących, którzy wyprzedzali bądź omijali pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Inny patrol zatrzymywał tych kierujących, którzy stworzyli takie zagrożenie.

Oprócz wysokiego mandatu kierującemu może grozić zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami a w przypadku skierowania sprawy do sądu może on orzec czasowy zakaz kierowania pojazdami.