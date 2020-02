Policjanci zatrzymali dilera narkotykowego

Do 12 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu w jednym z hoteli w Elblągu. Policjanci znaleźli u niego amfetaminę i marihuanę. 33-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie jednego z hoteli w Elblągu. W pokoju, który zajmował kryminalni znaleźli 142 gramy amfetaminy oraz blisko 11 gramów marihuany. Policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.