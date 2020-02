Rzucał kamieniami w zaparkowany samochód

Policjanci zatrzymali 40-latka, który uszkodził samochód swojego ojca. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i rzucał kamieniami w zaparkowane auto. Resztę tak rozpoczętego popołudnia spędził w policyjnym areszcie.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj około godz. 14.30. Pewien mężczyzna zgłosił, że jego pijany syn przyszedł do domu i się awanturuje. Gdy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że mężczyźni szarpią się przy zaparkowanym aucie. Jak się okazało 40-latek w przypływie agresji zaczął rzucać kamieniami w zaparkowany samochód należący do ojca. Ten próbował go powstrzymać. Uszkodził tylną szybę, lampę stopu oraz dach i pokrywę silnika. Sprawca był cały czas agresywny. Policjanci zatrzymali go pod zarzutem zniszczenia mienia. Trafił do policyjnego aresztu. Za swój czyn może teraz odpowiedzieć przed sądem. Zniszczenie mienia zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.