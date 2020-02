Uciekał przed policją, w aucie miał narkotyki

Policjanci zatrzymali 22-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna próbował uciekać przed policjantami. W konsekwencji został zatrzymany. W jego aucie znaleziono zawiniątko z amfetaminą. Odpowie teraz za posiadanie środków odurzających oraz niezatrzymanie się do kontroli. Oba czyny są przestępstwem.

Była godzina 1 w nocy, gdy policyjny patrol ruchu drogowego zauważył renault megane z zasłoniętymi tablicami rejestracyjnymi. Było to w okolicach Zwierzna. Policjanci chcieli zatrzymać kierującego do kontroli, ten jednak przyspieszył i próbował uciekać. Funkcjonariusze zatrzymali uciekające renault w miejscowości Stare Dolno. Okazało się, że autem kierował 22-latek. Mężczyzna miał przy sobie foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Po sprawdzeniu testerem okazało się, że jest to amfetamina. W jego aucie znaleziono również inne tablice rejestracyjne. 22-latek został zatrzymany za posiadanie narkotyku, a także za niezatrzymanie się do kontroli. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.