Usłyszał zarzut kradzieży łodzi

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 69-letniemu mieszkańcowi powiatu braniewskiego. Kryminalni podejrzewają go o kradzież łódzi. Pokrzywdzona wyceniła straty na 5 tys. zł. Policjanci nie tylko ustalili personalia sprawcy, ale odzyskali także utraconą własność.

W listopadzie 2019 r. policjanci zostali powiadomieni, że na terenie powiatu braniewskiego doszło do kradzieży łodzi. Poszkodowana wyceniła straty na 5 tys. zł. Z relacji zgłaszającej wynikało, że należąca do niej własność, która zacumowana była na nadbrzeżu, zniknęła wraz z linami. Sprawą zajęli się kryminalni. Policjanci dokładnie weryfikowali zebrane informacje i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wytypowali podejrzanego. Wczoraj 69-latek usłyszał zarzut kradzieży. Co więcej, policjanci odzyskali utraconą łódź. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.