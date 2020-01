Usłyszał zarzuty za posiadanie, uprawę i rozprowadzanie narkotyków

Ponad 650 gramów zabezpieczonych narkotyków, zarzuty za ich posiadanie, rozprowadzanie oraz uprawę – to efekt działań braniewskich kryminalnych. Podejrzany 31-latek został objęty policyjnym dozorem, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Policjanci z wydziału kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się rozpracowywaniem narkotykowych środowisk przestępczych ustalili, że 31-letni mieszkaniec powiatu braniewskiego nie tylko posiada, ale i udziela zabronionych substancji. Funkcjonariusze gromadzili i skrupulatnie weryfikowali każdą informację. Do zatrzymania podejrzanego doszło w miniony poniedziałek (20 stycznia). Mężczyzna nie krył zdziwienia na widok kryminalnych. Tuż po jego zatrzymaniu policjanci przystąpili do przeszukania jego mieszkania. W trakcie dokładnego sprawdzania pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 630 gramów marihuany, ponad 30 gramów amfetaminy, trzy krzewy konopi indyjskich. 31-latek został doprowadzony do policyjnej celi, a policjanci wciąż pracowali nad sprawą. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy okazał się wystarczający, by przedstawić podejrzanemu trzy zarzuty – posiadania narkotyków, ich udzielania i uprawy. Wczoraj (22 stycznia) zapadła decyzja o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Czynności w tej sprawie wciąż trwają, a kryminalni nie wykluczają dalszych zatrzymań.