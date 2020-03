Zatrzymali parę pod wpływem

Policjanci z braniewskiej "drogówki" uniemożliwili dalszą jazdę nieodpowiedzialnej parze. Najpierw do kontroli został zatrzymany 21-latek, który prowadził auto pod wpływem marihuany. Chwilę później funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy jego 19-letniej partnerce, która także znajdując się pod wpływem środków odurzających, przyjechała, by odebrać auto swojego chłopaka.

We wtorek (10 marca) uwagę policjantów "drogówki" w trakcie patrolu gminy Płoskinia zwrócił pewien kierowca. Mężczyzna jechał lewą stroną jezdni, funkcjonariusze postanowili więc go skontrolować. Opóźniona reakcja 21-latka na wydawane przez policjantów polecenia wzbudziła u nich podejrzenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem zabronionych substancji. Chwilę później przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. Użyty tester wykazał, że mężczyzna prowadził znajdując się najprawdopodobniej pod wpływem marihuany. 21-latek na miejsce kontroli wezwał swoją partnerkę, by przekazać jej pojazd. Kiedy 19-latka przyjechała na wskazany odcinek drogi, policjanci zorientowali się, że mają do czynienia z identyczną sytuacją. Młoda kobieta, podobnie jak jej partner, z opóźnieniem reagowała na polecenia funkcjonariuszy. W rozmowie z policjantami przyznała, że zażywała marihuanę, co potwierdził użyty tester. Mundurowi zatrzymali parze prawa jazdy, a sprawą zajmą się teraz kryminalni. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.