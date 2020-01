Zatrzymani za posiadanie amfetaminy

Policjanci z Elbląga zatrzymali trzech mężczyzn pod zarzutem posiadania narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich ponad 14 gramów amfetaminy. Podejrzanym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie miało miejsce podczas kontroli drogowej przy ulicy Dolnej w Elblągu. W osobowym oplu siedziało czterech mężczyzn. Przy trzech policjanci znaleźli kilka woreczków z białym proszkiem. Badania wykazały, że to amfetamina. W sumie do policyjnego magazynu trafiło ponad 14 gramów narkotyku. Podejrzani w wieku 26, 32 i 36 zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.