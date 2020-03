Zatrzymano agresywnego mężczyznę

Policjanci interweniowali w jednym z domów w podelbląskiej miejscowości. Tam doszło do kłótni pomiędzy braćmi. W jej trakcie jeden z nich miał wymachiwać nożem i odgrażać się. Agresywnego 32-latka zatrzymano w policyjnym areszcie.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (5 marca) około godz. 15. Policyjny patrol interwencyjny pojechał do podelbląskiej miejscowości, gdzie mężczyzna miał odgrażać się swojemu bratu. Na miejscu okazało się, że doszło do kłótni pomiędzy braćmi i jeden z nich odgrażał się młodszemu o rok mężczyźnie. Miał przy tym wymachiwać nożem. Policjanci zatrzymali 32-letniego agresora. Był on pod wpływem alkoholu. Podczas policyjnej interwencji również był agresywny i z tego powodu założono mu kajdanki. 32-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Gdy wytrzeźwieje może usłyszeć zarzut kierowania gróźb. Zgodnie z Kodeksem Karnym za taki czyn może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.