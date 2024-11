Chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi pracy (Głos z przeszłości, odc. 171)

- W obecnych warunkach cała niemal akcja bezpieczeństwa i higieny pracy w Elektrowni elbląskiej opiera się na tym, co zdoła wykonać we własnym zakresie sama załoga – można było przeczytać w Głosie Wybrzeża w 1950 roku.

Jakie wieści o Elblągu i regionie przedstawiała prasa w 1950 roku? O tym ponownie w naszym cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Więcej troski o higienę i bezpieczeństwo pracy w elektrowni elbląskiej

"Od szeregu miesięcy Elektrownia-Siłownia w Elblągu czyni starania w Dyrekcji ZEON w Gdańsku o uzyskanie niezbędnego sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety starania te, jak dotąd, nie dały prawie żadnego skutku. Z prawie 31 rodzajów artykułów ochronnych, zapotrzebowanych przez Elektrownię, otrzymano tylko maski przeciwpyłowe, okulary dla spawaczy i bańki do mleka. Natomiast nie otrzymano niezmiernie ważnych przy robotach dachowych (50 – 70 m) i naprawie napowietrznej kolejki węglowej (na wysokości 12 m) – pasów bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na pasy, wysłane w marcu br. nie zostało uwzględnione, gdyż jak dyrekcja oświadczyła artykułów tych nie przewidują dla Elbląga rozdzielniki normy obowiązujące przy rozdziale.

Tymczasem przeprowadzona z ramienia Min. Pracy i Opieki Społecznej inspekcja wskazała na konieczność zaopatrzenia robotników w ten sprzęt. Wysłany w związku z tym nakaz urzędowy także nie odniósł skutku. W nakazie tym wspomniano również o konieczności dostaw rękawic dla spawaczy, ubrań kwasoodpornych, butów gumowych, ręczników, kombinezonów pyłochłonnych itp.

W obecnych warunkach cała niemal akcja bezpieczeństwa i higieny pracy w Elektrowni Elbląskiej opiera się na tym, co zdoła wykonać we własnym zakresie sama załoga. Wszystkie inne potrzeby, o których zaspokojenie powinna się zająć gdańska dyrekcja ZEON, są zaniedbane. Niedocenianie przez dyrekcję tych spraw musi ustać, gdyż chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi pracy".

295 nowych izb otrzyma światło, gaz i wodę

"Wiele bloków mieszkalnych w Elblągu, oddanych już do użytku ludzi pracy, nie posiada jeszcze niektórych urządzeń jak instalacji świetlnej, gazu lub wody.

Sprawą zaspokojenia potrzeb rodzin robotniczych, zamieszkałych ostatnio w tych domach, zajęło się ostatnio prezydium MRN. Przed nadejściem zimy 295 izb, znajdujących się w blokach przy ulicach: Modlińskiej, Grunwaldzkiej i Czerniakowskiej przyłączonych zostanie do sieci gazowej, świetlnej i wodociągowo-kanalizacyjnej. Jednocześnie mają być przeprowadzone instalacje radiowe, umożliwiające połączenie z elbląskim radiowęzłem".

Nowy klub sportowy

"W Elblągu zorganizowany został klub sportowy "Budowlani" zrzeszający miłośników sportu zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach budowalnych z terenu miasta. Sekretariat klubu mieszczący się przy ulicy Słonecznej 9 (Pow. Rada Zw. Zaw.) czynny jest: we wtorki, środy, czwartki i soboty, w godz. 15-18. Przyjmowane są zapisy do wszystkich sekcji".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 206, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.